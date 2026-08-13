Marlaska llega a Ceuta entre pitos y abucheos y declara que "ninguna persona que entre de manera irregular se va a quedar"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha viajado este jueves a Ceuta en el marco de su reunión de trabajo con el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, y con mandos de la Policía Nacional y la Guardia Civil para analizar la evolución de la situación en la ciudad autónoma, en la sede de la Delegación del Gobierno.

Marlaska, que acudió a Ceuta horas después del estallido de la crisis junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a la ciudad autónoma entre pitos, abucheos y gritos de "Gobierno, dimisión".

Tras su intervención ante la prensa, se reunirá con el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan José Vivas, como ya han hecho esta semana los ministros de Política Territorial, Ángel Víctor Torres; de Exteriores, José Manuel Albares; y de Defensa, Margarita Robles.

"Quedan 5.000 migrantes en Ceuta"

En su declaración explica que la invasión vivida el pasado 30 y 31 de julio en Ceuta fue "una situación excepcional" y defiende la actuación del Ejecutivo. También ha anunciado un incremento de medios para garantizar la seguridad y estabilidad, algo que los vecinos reclamaban con urgencia.

De esta forma, ha señalado que, además de los 880 policías nacionales y los 714 guardias civiles presentes en Ceuta, va a contar estos días con un despliegue adicional de una Unidad de Prevención y Reacción con 45 nuevos agentes, junto a otros 20 de la Brigada Central de Extranjería y Fronteras.

Ha cifrado en 5.000 los extranjeros que aún permanecen en la ciudad autónoma de manera irregular, de los que 1.898 son menores.

En todo caso, el ministro ha señalado que la "prioridad" ha sido, hasta la fecha, el registro e identificación de los menores. "Esa ha sido nuestra prioridad y lo sigue siendo hasta que se concluya, pero ha sido compatible también con la identificación, con la realización del triaje de los mayores de edad, que ya vamos a iniciar a un nivel superior", ha apuntado.

La cifra total de los migrantes que todavía no han vuelto a Marruecos contrasta con la que ofreció hace apenas dos días Juan José Vivas, que declaraba que "Ceuta ha sufrido y sigue sufriendo una invasión; unas 10.000 personas aún permanecen en la ciudad".

Margarita Robles declaró ayer que "Ceuta es españolísima"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, acudió ayer a Ceuta para reunirse con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, después de que desde Marruecos se volviera a cuestionar la soberanía española sobre Ceuta y Melilla. Durante su comparecencia, Robles quiso lanzar un mensaje contundente: "Ceuta y Melilla no son españolas, son españolísimas", señalando que cualquier agresión contra ellas es una agresión contra toda España.

La visita de la ministra de Defensa también dejó este miércoles una de las imágenes más emotivas desde que estalló la crisis migratoria que afecta a la ciudad autónoma. Robles se encontró con vecinos que le trasladaron su miedo, frustración y sensación de abandono.