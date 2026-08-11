Mónica García salva la vida a un bañista que se estaba ahogando en una piscina natural

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha participado activamente en las labores de reanimación de un hombre de unos 75 años que se quedó inconsciente en la playa fluvial del río Burbia, en la localidad leonesa de Villafranca del Bierzo.

Fuentes del Ministerio de Sanidad han confirmado a EFE la intervención de García, quien prestó asistencia médica de urgencia al hombre tras sentirse indispuesto mientras se bañaba. Los hechos ocurrieron el pasado sábado pasadas las cuatro y media de la tarde.

El servicio de emergencias recibió varias llamadas de auxilio desde la playa fluvial alertando de que un bañista presentaba síntomas de ahogamiento y se encontraba inconsciente. El afectado pudo recuperar la consciencia gracias a las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) practicadas por la propia ministra y por varias personas que se encontraban en el lugar.

Posteriormente, un helicóptero del Servicio de Emergencias Sanitarias de Castilla y León (Sacyl) se desplazó hasta el recinto fluvial para trasladar al varón al Hospital de León, donde quedó ingresado. Por el momento no han trascendido más detalles sobre su estado de evolución.

Mónica García, médica de profesión, se encontraba en la piscina natural disfrutando de unos días de descanso en esta comarca leonesa, un destino en el que habitualmente pasa el periodo estival, según han señalado vecinos de El Bierzo a la agencia EFE