ECLIPSE 12 DE AGOSTO

Qué hacer si el eclipse me pilla conduciendo: los seis consejos de la DGT para evitar distracciones al volante

La DGT ha incluido una serie de consejos al respecto en su dispositivo especial diseñado para vigilar y garantizar la seguridad vial el próximo miércoles.

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ondacero.es

Madrid |

Imagen de archivo de una persona conduciendo durante un atardecer
Imagen de archivo de una persona conduciendo durante un atardecer | Pexels

La Guardia Civil ha anunciado este sábado que desplegará un "amplio" dispositivo especial de seguridad para garantizar el desarrollo del eclipse solar total del próximo 12 de agosto, que contará con más de 24.000 efectivos y en el que participarán especialidades por tierra, mar y aire.

Este reforzará la seguridad ciudadana, la movilidad y la protección del medio ambiente en los principales puntos de observación distribuidos por todo el territorio nacional, informa en un comunicado.

El operativo buscará garantizar la seguridad de más de 660 puntos de observación del eclipse solar total situados en demarcación de Guardia Civil, lo que supone el 84% de los identificados en todo el territorio nacional, para lo que la Guardia Civil reforzará su presencia "preventiva y visible" en las principales vías de comunicación, accesos a los puntos de observación y espacios naturales donde se prevé una mayor concentración de espectadores.

Qué hacer si el eclipse me pilla conduciendo

¿Y si el eclipse te pilla al volante? A esta pregunta ha querido responder la Dirección General de Tráfico (DGT) con una serie de consejos incluidos en el dispositivo especial que ha diseñado para vigilar y garantizar la seguridad vial el próximo miércoles.

Tráfico recuerda la necesidad de extremar la atención al volante porque el eclipse puede ser un importante elemento de distracción en la conducción.

Las recomendaciones de la DGT en caso de que el eclipse te pille conduciendo

En caso de estar circulando, las recomendaciones son estas:

  • Aumentar la distancia de seguridad y adaptar la velocidad a las condiciones de circulación.
  • No manipular teléfonos móviles, cámaras fotográficas ni otros dispositivos para tomar imágenes.
  • Mantener las luces de cruce encendidas durante la fase de oscurecimiento.
  • No mirar directamente al sol ni utilizar gafas específicas de observación mientras se conduce.
  • Utilizar el parasol del vehículo, si es necesario, para evitar deslumbramientos.
  • En las inmediaciones de los puntos de observación pueden encontrarse peatones en la calzada. Es preciso reducir la velocidad y tener especial precaución ante la posible presencia de usuarios vulnerables.
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