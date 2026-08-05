Del eclipse de Burgos de 1905 al de 2026: 121 años después, España vuelve a mirar el cielo

El eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto de 2026 será uno de los acontecimientos astronómicos más importantes del siglo XXI en España. La franja de totalidad donde se podrá observar el eclipse atravesará el norte del país, desde Galicia hasta Baleares, permitiendo que millones de personas contemplen cómo el día se convierte en noche durante cerca de dos minutos.

El eclipse total de Burgos de 1905

Pero para encontrar el último eclipse total visible desde la España peninsular hay que remontarse 121 años en el tiempo, hasta el 30 de agosto de 1905, cuando el conocido como "eclipse de Burgos" convirtió al país en el centro de la astronomía europea.

La franja de totalidad cruzó la Península desde Galicia hasta Aragón, con Burgos como uno de los puntos privilegiados para la observación. La oscuridad se prolongó durante algo más de tres minutos y atrajo a científicos de numerosos países europeos.

Con motivo del fenómeno, se instalaron observatorios temporales y la prensa de la época realizó una amplia cobertura, convirtiéndolo en uno de los eventos científicos más importantes de comienzos del siglo XX en España.

Otros eclipses destacados en la Península

Aunque desde entonces no ha vuelto a producirse un eclipse total sobre la España peninsular, sí que se han registrado otros fenómenos destacados.

En 1912 se observó un eclipse anular en el sur de la Península. A pesar de tener menos repercusión que el de 2005, quedó documentado por varios observatorios españoles.

Décadas más tarde, el 2 de octubre de 1959, las Islas Canarias fueron testigo de un eclipse total de Sol. Fue uno de los primeros eclipses en contar con una importante cobertura mediática; disponiendo de cámaras de televisión, prensa internacional y con la llegada de numerosos científicos expertos y aficionados a las islas.

En el siglo XXI, el primer eclipse fue anular y ocurrió el 3 de octubre de 1905, cruzando ciudades como Madrid, Cuenca, Valencia y Alicante. Fueron más de cuatro minutos en los que se pudo contemplar el conocido "anillo de fuego", convirtiéndose en el último gran eclipse visible desde importantes núcleos urbanos españoles.

Por otra parte, en 2015 toda España pudo disfrutar de un eclipse parcial, con una ocultación del sol que alcanzó entre el 60% y el 80% según la zona, aunque sin llegar a la espectacularidad de un eclipse total.

Un eclipse total histórico más de una década después

Sin embargo, el eclipse del 12 de agosto de 2026 tiene un carácter excepcional. Será el primer eclipse total visible desde la España peninsular desde 1905 y uno de los fenómenos astronómicos más esperados de las últimas décadas.

La franja de totalidad recorrerá Galicia, Asturias, Castilla y León, Aragón, la Comunidad Valenciana y Baleares, mientras que el resto del país podrá observar el fenómeno de forma parcial. Los expertos prevén una gran afluencia de visitantes en las zonas desde las que se podrá contemplar la totalidad del eclipse.