Todo lo que debes saber sobre el eclipse del 12 de agosto

Si tienen pensado disfrutar del eclipse solar total del próximo 12 de agosto, conviene hacerlo con todas las garantías de seguridad. Lo primero es utilizar gafas homologadas para la observación solar, que cuenten con la certificación ISO 12312-2:2015 y el marcado CE, ya que son las únicas que protegen adecuadamente la vista.

Además, los especialistas recomiendan, siendo lo más aconsejable realizar observaciones dey descansar la vista entre una y otra.

En Cuenca, el eclipse comenzará aproximadamente a las 19:35 horas. El momento más esperado llegará a las 20:32 horas, cuando se producirá la totalidad, una fase que en la capital conquense tendrá una duración aproximada de 56 segundos, durante los cuales el Sol quedará completamente oculto por la Luna.