El Festival Europeo de Cortometrajes de Villamayor de Santiago se convierte en calificador para los Premios Goya

El Festival Europeo de Cortometrajes de Villamayor de Santiago afronta su decimonovena edición con una de las novedades más importantes de su trayectoria: por primera vez será festival calificador para los Premios Goya en las categorías de mejor cortometraje de ficción y mejor cortometraje documental.

La diputada de Cultura, Marian Martínez, ha destacado que este reconocimiento supone la recompensa a casi dos décadas de trabajo y sitúa al certamen entre el reducido grupo de festivales españoles que cuentan con esta consideración. Martínez también ha subrayado la implicación de los vecinos y, especialmente, de los jóvenes de Villamayor de Santiago en la organización y desarrollo de cada edición.

El director del festival, Javier Alonso, ha señalado que la designación representa un éxito no solo para el certamen, sino también para el municipio, la provincia de Cuenca y Castilla-La Mancha. Alonso ha recordado que el proyecto nació hace diecinueve años con el objetivo de acercar el cine a la localidad y convertir la cultura en un elemento de identidad y desarrollo. El festival mantiene además una importante vertiente formativa. Más de cuarenta personas participan en su organización y más del 80 por ciento se incorpora este año por primera vez. Según Alonso, el certamen funciona como una escuela práctica para jóvenes interesados en el sector audiovisual, que tienen la oportunidad de colaborar en la preparación de un acontecimiento cultural de estas dimensiones.

La decimonovena edición se celebrará del 5 al 8 de agosto en diferentes espacios de Villamayor de Santiago, como la plaza de la Villa, la plaza del Torreón y el centro escénico. La organización ha recibido más de 800 cortometrajes procedentes de distintos países europeos, consolidando al festival como una cita de referencia para el cine en formato corto.