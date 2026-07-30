Crisis migratoria, últimas noticias: Ceuta pide el cierre de la frontera con Marruecos por la entrada de miles de migrantes

Grande-Marlaska visita mañana Ceuta para seguir de cerca la situación migratoria

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, viajará mañana a Ceuta para seguir sobre el terreno la evolución de la situación migratoria de la ciudad autónoma y reunirse con autoridades locales, la Delegación del Gobierno y los responsables de Policía Nacional y Guardia Civil.

Según explicaron fuentes del Ministerio del Interior este jueves, Grande-Marlaska ya mantuvo esta misma jornada una conversación con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, después de que éste solicitase la emergencia nacional por la crisis de llegadas de migrantes irregulares por mar a su territorio.

Tras esta petición, el Gobierno ha rechazado declarar la emergencia de interés nacional ante la presión migratoria al sostener que la legislación vigente no contempla los flujos migratorios entre los supuestos que permiten activar este mecanismo de protección civil.