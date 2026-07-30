Crisis migratoria, últimas noticias: Ceuta pide el cierre de la frontera con Marruecos por la entrada de miles de migrantes
En los últimos días, alrededor de 1.500 migrantes han llegado a la ciudad autónoma de esta manera, el equivalente al 2% de toda su población.
El presidente de Ceuta ruega "acción inmediata" ante la presión migratoria en la ciudad: "Es una emergencia nacional y hay que adoptar medidas"
El Gobierno responde a Vivas tras su "petición de socorro" en Onda Cero por la presión migratoria: no aplicarán la emergencia nacional
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Grande-Marlaska visita mañana Ceuta para seguir de cerca la situación migratoria
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, viajará mañana a Ceuta para seguir sobre el terreno la evolución de la situación migratoria de la ciudad autónoma y reunirse con autoridades locales, la Delegación del Gobierno y los responsables de Policía Nacional y Guardia Civil.
Según explicaron fuentes del Ministerio del Interior este jueves, Grande-Marlaska ya mantuvo esta misma jornada una conversación con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, después de que éste solicitase la emergencia nacional por la crisis de llegadas de migrantes irregulares por mar a su territorio.
Tras esta petición, el Gobierno ha rechazado declarar la emergencia de interés nacional ante la presión migratoria al sostener que la legislación vigente no contempla los flujos migratorios entre los supuestos que permiten activar este mecanismo de protección civil.
La frontera de Ceuta repite la entrada masiva de mayo de 2021
Miles de migrantes marroquíes han vuelto a entrar este jueves en Ceuta en un episodio de similares características al ocurrido los días 17 y 18 de mayo de 2021, cuando entre 12.000 y 15.000 personas entraron por el espigón fronterizo sur del Tarajal.
Desde primeras horas de la mañana ya se había producido la entrada en la ciudad de centenares de personas que habían conseguido alcanzar la costa a nado, entre ellas varias mujeres, según han informado a EFE fuentes policiales.
Sin embargo, a partir de las 12.30 horas se ha producido una entrada masiva de personas por el espigón fronterizo de familias, mujeres, jóvenes y niños que han logrado acceder después de bordear el espigón de la frontera y acceder a pie por uno de los laterales de la aduana del Tarajal.
Ceuta pide el cierre de la frontera con Marruecos por la entrada de miles de migrantes
Ceuta ha solicitado al Gobierno de la nación que proceda al cierre de la frontera con Marruecos debido a la entrada de miles de migrantes marroquíes, según ha aprobado la junta de portavoces de la asamblea de la ciudad autónoma.
El Sindicato Médico de Ceuta pide la intervención del Estado ante la falta de recursos para atender a los migrantes
El Sindicato Médico de Ceuta (SMC) ha solicitado la intervención del Estado ante la falta de recursos para atender la llegada masiva de personas migrantes que se ha producido en los últimos días y que se suma a las "graves carencias estructurales" del sistema sanitario local.
Así lo recoge la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) en un comunicado en el que muestra su apoyo a los profesionales ceutíes, quienes han aseverado que la llegada de cerca de 2.000 personas en apenas una semana y media ha "desbordado" los recursos de acogida y asistencia de la ciudad.
Para el SMC, se trata de un escenario de "emergencia nacional" que contrasta con la postura del Ministerio de Sanidad, desde donde en los últimos meses se ha asegurado que Ceuta "no es zona de difícil cobertura", además de haber "ignorado" la petición de declaración de zona de potencial conflicto, desastre humanitario y catástrofe, que el sindicato lleva haciendo desde 2021.
Abascal reclama ayuda para Ceuta por estar viviendo una "invasión" migratoria
El líder de Vox, Santiago Abascal, pidió este jueves ayuda para Ceuta por estar viviendo una "invasión "migratoria, y dijo que las personas que llegan a esta ciudad autónoma "no vienen huyendo de ninguna guerra ni de la pobreza", sino que son "hombres en edad militar llamados por el Gobierno corrupto de Sánchez".
Es lo que ha dicho Abascal en un mensaje en X, después de que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, reclamase al Ejecutivo central que declare la emergencia nacional y tome el "mando único" para dar una "respuesta enérgica, decidida e inmediata" a la crisis provocada por la llegada a nado de hasta 2.000 inmigrantes a la ciudad en la última semana.
El PP responsabiliza al Gobierno del "colapso migratorio" de Ceuta y le insta a actuar
El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha responsabilizado este jueves al Gobierno del "colapso migratorio" que vive Ceuta y le ha instado a actuar porque los servicios de la ciudad autónoma están "sobrepasados".
En una rueda de prensa desde la sede nacional del PP en Madrid, Tellado ha sido preguntado por la llegada de entre 1.500 y 2.000 inmigrantes a nado en los últimos diez días a Ceuta, cuyo presidente, Juan Jesús Vivas, ha reclamado al Estado que asuma el mando único al considerar que se trata de una "emergencia nacional".
Para el dirigente del PP, es "una crisis migratoria en toda regla".
El Gobierno responde a Vivas tras su "petición de socorro" por la presión migratoria
El Gobierno ha aclarado que no es posible aplicar la declaración de emergencia nacional ante la situación migratoria en Ceuta, dado que la normativa de protección civil no lo contempla para el caso de flujos migratorios.
Por otro lado, el ministro del Interior se desplazará este viernes a la ciudad autónoma tras conversar hoy con el presidente de la ciudad autónoma, Juan José Vivas, y el Ejecutivo destaca que se han reforzado durante esta semana los medios y efectivos en Ceuta.
El Gobierno responde a Vivas tras su "petición de socorro" en Onda Cero por la presión migratoria: no aplicarán la emergencia nacional
El presidente de Ceuta ruega en Onda Cero "acción inmediata" ante la presión migratoria en la ciudad: "Es una emergencia nacional"
Juan Jesús Vivas cuenta en Más de uno que Ceuta vive una situación de "colapso" en los últimos días y hace una "petición de socorro" para abordar la crisis migratoria como "asunto de Estado".
"Lo que estamos viviendo es una situación de emergencia nacional. La frontera es de España y también de Europa, por lo que hay que abordarlo como una emergencia nacional a través de una acción decidida, contundente, inmediata y coordinada con un mano único", reclama el presidente de Ceuta, que cuenta que los centros de migrantes están "colapsados" y hay cerca de 1.000 personas fuera del Centro de Estancia, además de señalar el preocupante dato acerca de menores: "La sobreocupación de los menores es del 2.400%".
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Todos los partidos de Ceuta reclaman al Gobierno la declaración de emergencia nacional ante la crisis migratoria
Todos los miembros de la Junta de Portavoces de la Asamblea de Ceuta, incluido el PSOE, han reclamado al Gobierno central la declaración de la emergencia nacional al amparo de la normativa de seguridad nacional ante el "salto cualitativo" que, según afirman, ha experimentado la crisis migratoria que vive la ciudad por la llegada masiva de personas a nado desde Marruecos. La Junta de portavoces la componen PP, PSOE, Vox y los localistas MDyC y Ceuta Ya!.
La petición se ha producido tras una reunión extraordinaria y urgente celebrada este mediodía, en la que los grupos políticos han acordado solicitar al Ejecutivo tres medidas inmediatas: la declaración de la emergencia nacional conforme a la legislación sobre seguridad nacional, el refuerzo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado junto al despliegue del Ejército para "garantizar la inviolabilidad de la frontera y la seguridad ciudadana", y el cierre de la frontera del Tarajal.
Miles de jóvenes marroquíes se dirigen a la frontera con Ceuta para cruzar la valla
Miles de jóvenes marroquíes se dirigieron este jueves a la frontera entre Castillejos (Marruecos) y Ceuta (España) para tratar de cruzar la valla que separa las dos ciudades, según pudo comprobar EFE.
Cientos de ellos saltaron las vallas de protección, que no estaban custodiadas en ese momento por policías, y accedieron a Ceuta, mientras agentes de las fuerzas auxiliares marroquíes que se ocupan de la seguridad en tierra se retiraron al paso de los jóvenes.
"Vamos a la valla, no por el mar, a la frontera. Inshalla (ojalá lo consigamos)", gritaba uno de los jóvenes, muchos de los cuales llegaron a Castillejos en coches y motos.
Los agentes de seguridad preguntados por EFE aseguraron desconocer el motivo de esa masiva concentración de jóvenes para cruzar la valla, que coincide con la celebración de la Fiesta del Trono en Marruecos.