El presidente de Ceuta ruega "acción inmediata" ante la presión migratoria en la ciudad: "Es una emergencia nacional y hay que adoptar medidas"

Ceuta vive una situación de colapso con la llegada de migrantes a sus costas. En los últimos días, alrededor de 1.500 migrantes han llegado a la ciudad de esta manera, el equivalente al 2% de toda su población. Así lo denuncia en Más de uno el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas: "Es como si entrasen de manera irregular un millón de personas en España".

"Lo que estamos viviendo es una situación de emergencia nacional. La frontera es de España y también de Europa, por lo que hay que abordarlo como una emergencia nacional a través de una acción decidida, contundente, inmediata y coordinada con un mano único", reclama el presidente de Ceuta, que cuenta que los centros de migrantes están "colapsados" y hay cerca de 1.000 personas fuera del Centro de Estancia, además de señalar el preocupante dato acerca de menores: "La sobreocupación de los menores es del 2.400%".

Medidas que pide el presidente de Ceuta: ley de extranjería o rechazo en frontera

El flujo medio de entrada a Ceuta ya asciende a unos 300 migrantes al día, por lo que Vivas considera "absolutamente imprescindible" que se considere una situación de emergencia nacional y adoptar las medidas necesarias para "atender el colapso con recursos y cubrir la financiación que supone para el coste de la ciudad". Una de las medidas que reclama es la modificación de la ley de extranjería, que ve como una "laguna" para la llegada de migrantes, al igual que urge a una implicación activa de la Unión Europea en la crisis.

Además, asegura que es una prioridad "recuperar la posibilidad del rechazo en frontera". "Esto tendría la intención de contener la avalancha y disuadir que alguien utilice la vía marítima de llegar por costa de manera irregular a la ciudad. Han aparecido en las últimas semanas 60 cadáveres en el mar", dice, a lo que añade las dificultades de la Ciudad Autónoma: "Esto afecta a la población, hay sensación de vulnerabilidad y de inseguridad. Estamos jugándonos mucho, la seguridad de la frontera exterior y la estabilidad de una ciudad con tantas necesidades. Se requiere que se actúe de manera proporcional a una situación de emergencia nacional, de manera decidida".

"Petición de socorro" al Gobierno "sin confrontación política"

Juan Jesús Vivas admite que habla a diario con el Gobierno central y que, desde la lealtad y el sentido de Estado, no deja de pedir "auxilio" ante un aumento sin precedentes de la presión sobre Ceuta. También reconoce que Marruecos se encuentra en una situación por la cual la "inmensa mayoría de jóvenes quieren salir" para "buscar un futuro mejor fuera de su país": "Si esto no fuera así, no tendríamos la presión que tenemos. Hay un clima de malestar, de ganas de salir del país".

Así, afirma que la sensación está "desbordada" en Ceuta, con parámetros que permiten la calificación de situación de emergencia nacional, por lo que insiste en hacer una "petición de socorro" para abordar la crisis migratoria "como asunto de Estado". "Hacer esta petición de socorro no es hacer confrontación política. Se aguanta con absoluta precariedad y esto acabará repercutiendo en la población como no se tomen medidas de manera urgente", zanja Vivas.