Miles de aficionados inician una recogida de firmas para que le retiren a Messi el Premio Princesa de Asturias

Varios miles de personas han pedido, a través de la plataforma Change.org, que la Fundación Princesa de Asturias retire, revoque o reconsidere el Premio Princesa de Asturias de los Deportes al capitán de la selección argentina y excapitán del FC Barcelona, Leo Messi, por su comportamiento en el Mundial.

Hasta 30 peticiones han creado los usuarios en la plataforma en poco más de una semana, ya que consideran que el '10' mostró un comportamiento "antideportivo y contrario a los valores del respeto". En concreto, por su actitud durante el propio partido y durante la celebración posterior.

Retirarle el premio serviría para restituir la confianza en la justicia

Según los promotores de las distintas campañas, Messi como capitán de la selección albiceleste, tiene que representar valores de "respeto, deportividad y juego limpio". Una de las peticiones acumula ya más de 1.500 firmas y uno de los firmantes, Javier, asegura que la actitud del argentino fue "contraria a los valores de respeto y fair-play que el deporte promueve".

Otra de las iniciativas, promovida por Laura, asegura que retirarle el premio a Messi serviría para "restituir la confianza en la justicia y el rigor de estos galardones". También se hace referencia a la actitud de todo el equipo y la trifulca tras el pitido final.

Algunos de los gestos criticados de Messi en la final

Messi fue anunciado como galardonado del Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 el pasado 3 de junio por su trayectoria deportiva, su labor solidaria y su comportamiento ejemplar dentro del campo, así como constancia, humildad y compromiso con el juego colectivo, según el comunicado de la Fundación.

Desde que acabó el Mundial, muchos vídeos en redes sociales han recopilado algunas de las actitudes del jugador argentino durante la final. Por ejemplo, pedir la expulsión de Cucurella por, supuestamente, hablarle mientras se tapaba la boca. También por no preocuparse por Mikel Merino, que recibió un balonazo en la cara de un disparo suyo o por intentar condicionar al árbitro en algunas jugadas.

La FIFA abre expediente contra Argentina y Gavi

La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha anunciado que ha iniciado "procedimiento" contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y varios miembros de la selección sudamericana por incumplir distintos códigos de disciplina, con un cargo también por conducta antideportiva sobre Gavi.

Los cargos contra Argentina están relacionados con la tangana tras la final, calificados de "conducta inadecuada", "agresiones" e "incumplimiento de protocolos". la pancarta que lucieron tras la victoria sobre Inglaterra con el mensaje "las Malvinas son argentinas".