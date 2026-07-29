La FIFA abre expediente a Argentina y señala también a Gavi por las trifulcas tras la final del Mundial

La final del Mundial de 2026 entre España y Argentina sigue dejando consecuencias más allá del terreno de juego. Diez días después del encuentro disputado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en el que la selección española se proclamó campeona gracias al gol de Ferran Torres en la prórroga, la FIFA ha dado el primer paso para depurar responsabilidades por los incidentes registrados durante el torneo y, especialmente, en el desenlace del campeonato.

La Comisión Disciplinaria del organismo ha anunciado la apertura de varios procedimientos contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), diferentes miembros de la expedición albiceleste y también contra el internacional español Pablo Martín Páez Gavira, Gavi, por su actuación durante los altercados de la final.

La AFA, investigada por varias presuntas infracciones durante el Mundial

El expediente abierto por la FIFA no se limita a lo ocurrido en el último partido. El organismo considera que existen indicios de posibles vulneraciones del Código Disciplinario a lo largo de distintos encuentros disputados por Argentina durante el Mundial.

Entre los hechos que se investigan figura la exhibición, tras la semifinal frente a Inglaterra, de una bandera con el mensaje "Las Malvinas son argentinas", un gesto que la FIFA examina al entender que un evento deportivo no puede utilizarse para realizar manifestaciones de carácter político o ajenas al ámbito estrictamente deportivo.

Además, el expediente recoge otros posibles incumplimientos relacionados con "conducta inadecuada", "agresiones", "incumplimiento de protocolos", retrasos en el inicio de algunos partidos, incidentes de seguridad y el lanzamiento de objetos desde la grada.

Según explicó la FIFA, el procedimiento se sustenta en posibles vulneraciones de varios artículos de su Código Disciplinario relativos al uso de competiciones deportivas para fines no deportivos, el mantenimiento del orden en los encuentros, la conducta de jugadores y aficionados y los comportamientos discriminatorios.

La batalla de la final también llega a los despachos

Uno de los focos principales de la investigación se centra en los enfrentamientos producidos durante y después de la final entre España y Argentina, un partido que terminó con momentos de gran tensión entre jugadores de ambos equipos.

Como consecuencia de esos incidentes, la Comisión Disciplinaria ha abierto procedimientos individuales contra varios integrantes de la selección argentina.

Los defensas Nahuel Molina y Leandro Paredes afrontan varios cargos relacionados con presuntas agresiones, mientras que también figura en el expediente Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico argentino.

En paralelo, Molina y Thiago Almada están siendo investigados por una posible conducta antideportiva.

Gavi, entre los futbolistas investigados

La resolución de la FIFA también incluye al internacional español Gavi, aunque en su caso el procedimiento se limita a un posible incumplimiento vinculado a una conducta antideportiva durante los incidentes registrados en la final.

El organismo no ha detallado públicamente cuál es la acción concreta atribuida al centrocampista del FC Barcelona, aunque sí ha confirmado que tanto él como el resto de implicados tendrán la oportunidad de presentar alegaciones antes de que se adopte una decisión definitiva.

La apertura del expediente no implica, por sí sola, la imposición de sanciones, sino el inicio formal de una investigación disciplinaria.

Qué puede ocurrir ahora

Tras la apertura del procedimiento, la Comisión Disciplinaria analizará los informes arbitrales, las pruebas audiovisuales y las alegaciones que presenten tanto la AFA como los futbolistas afectados. En función de las conclusiones, la FIFA podría imponer desde multas económicas hasta sanciones deportivas individuales o colectivas, dependiendo de la gravedad de las conductas que finalmente se acrediten.

El Código Disciplinario de la FIFA contempla castigos para comportamientos violentos, incumplimientos de los protocolos organizativos, manifestaciones políticas durante las competiciones oficiales y actos que comprometan el orden o la seguridad de los encuentros.

Mientras tanto, la selección española mantiene el título conquistado en Nueva Jersey y el foco disciplinario se traslada ahora a los despachos de la FIFA, donde deberá resolverse si los incidentes vividos durante el Mundial de 2026 derivan finalmente en sanciones para la federación argentina, varios de sus jugadores y también para Gavi.