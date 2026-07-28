El Rayo tendrá que abandonar el Estadio de Vallecas: Madrid le retira su concesión para hacer "obras de urgencia"

La Comunidad de Madrid ha dictado una orden para extinguir la concesión del Estadio de Vallecas al Rayo Vallecano y ha acordado, como medida cautelar, su suspensión inmediata, con el objetivo de tomar las riendas del recinto y comenzar las obras urgentes necesarias para garantizar su seguridad, según ha anunciado el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano.

El consejero ha asegurado que, una vez extinguida la actual concesión, tendrá que tramitarse una nueva, con "requerimientos más duros para que esto no se vuelva a repetir", y ha sostenido que el club "no está capacitado para ser concesionario de un espacio público". De Paco ha añadido que la futura concesión no tendrá que recaer necesariamente en el Rayo Vallecano, mientras la Comunidad asumirá las actuaciones en un estadio de titularidad autonómica.

Esta decisión se produce tras una auditoria iniciada en el mes de octubre que recoge graves deficiencias de seguridad, salubridad y mantenimiento y que, según el Gobierno regional, impide garantizar la seguridad del recinto.

El Rayo Vallecano, "muy sorprendido" por la decisión

El club ha declarado estar "muy sorprendido" por la decisión de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, y han indicado a EFE que trabajarán "para solventar esta situación".

Según la Comunidad de Madrid, el Rayo podrá seguir jugando en el Estadio de Vallecas tras la intervención urgente que van a llevar a cabo a partir de este miércoles por detectarse graves deficiencias de seguridad en el campo.

El Gobierno regional llevará a cabo esta actuación después de analizar los resultados de una auditoría sobre el estado de conservación del recinto, previa a su reforma integral

Según esa auditoría encargada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, previa a la futura remodelación, se ha generado una "situación de obsolescencia generalizada" y un "severo incumplimiento normativo" por parte del Rayo Vallecano Sociedad Anónima Deportiva que "compromete la seguridad y la operatividad del recinto".