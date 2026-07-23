Luis de la Fuente condena la reacción de jugadores argentinos tras la final del Mundial: "Es intolerable e inadmisible"

Luis de la Fuente ha roto su silencio sobre una de las imágenes más controvertidas que dejó la final del Mundial conquistada por España ante Argentina. Aunque reconoció que no presenció en directo los incidentes ocurridos tras el pitido final, el seleccionador fue contundente al valorar la conducta de algunos jugadores argentinos y reivindicó la actitud de la selección española ante las provocaciones.

"Eso es intolerable, inadmisible"

Preguntado en Teledeporte por los altercados registrados tras la final, De la Fuente explicó que durante esos instantes él se encontraba celebrando el título con su cuerpo técnico y sus futbolistas, por lo que no fue consciente de lo que estaba ocurriendo sobre el terreno de juego.

"Mira, créeme que yo en el momento de esos acontecimientos no me di cuenta. Yo estaría celebrando con otra gente, abrazando a compañeros. No me di cuenta, fue una cosa muy rápida", comenzó explicando. Sin embargo, una vez conocidas las imágenes, el seleccionador no ocultó su rechazo.

"Eso es intolerable, inadmisible, eso no se puede permitir", afirmó con rotundidad.

Elogia a Argentina, pero censura esas conductas

Pese a sus críticas, De la Fuente quiso dejar claro que sus palabras no empañan la valoración deportiva que mantiene sobre la selección argentina.

"Futbolistas de esa dimensión futbolística, que yo he alabado todos los días previos y sigo haciéndolo porque son grandes futbolistas, tienen un grandísimo entrenador", señaló. El técnico español se mostró convencido de que el propio seleccionador argentino tampoco compartiría ese tipo de comportamientos.

"Seguro que lo ha pasado exactamente igual de mal que nosotros al ver esas reacciones", manifestó.

"Nuestros jugadores siempre mantuvieron las formas"

El seleccionador aprovechó también para destacar la respuesta de la selección española durante esos momentos de tensión. "Lo que sí creo que hay que destacar es nuestro comportamiento, sobre todo ante ese tipo de agresiones, de provocaciones. Nuestros jugadores siempre mantuvieron las formas, la actitud de buenos deportistas y de grandes futbolistas", subrayó.

Con esas palabras, De la Fuente quiso poner el foco en la imagen transmitida por España durante la celebración del título mundial, defendiendo que el equipo actuó con deportividad pese a la tensión vivida tras el encuentro.

"Juntos somos más fuertes", el mensaje que define a la campeona del mundo

Más allá de la polémica, el seleccionador insistió en que el gran éxito de España durante el Mundial ha sido la unión del grupo, un concepto que, según explicó, ha acompañado a la selección durante toda la concentración.

"Nosotros hemos acuñado un término que sentimos de verdad: la palabra familia. Hemos estado 52 días concentrados sin ningún incidente, sin ningún contratiempo, sin ningún problema, y eso denota que hay mucho más que lo puramente profesional". Esa idea, aseguró, también se ha trasladado a la afición, que respondió de forma masiva durante las celebraciones.

"Ver a un país unido, con un objetivo común, todos juntos... refleja claramente que juntos se consiguen más cosas, se llega más lejos. Eso es un orgullo muy grande", concluyó.