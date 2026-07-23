La lucha contra el fuego continúa de madrugada en Guadalajara y otros puntos críticos

El incendio de la Mierla (Guadalajara), que ha arrasado unas 32.000 hectáreas, sigue activo en la madrugada de este jueves, aunque ya en fase de estabilización, al tiempo que se trabaja también en la extinción de otros fuegos críticos en varias comunidades autónomas.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha levantado la evacuación de cinco pueblos -de los 34 núcleos de población desalojados- en la Sierra Norte de Guadalajara, y se ha autorizado el regreso de los afectados por el incendio de Selas, también en Guadalajara, y de los evacuados por humo en Barcones (Soria).

Incendio de Almorox (Toledo)

Los vecinos que habían sido evacuados por el incendio de Almorox (Toledo), que afecta a ese término municipal, cercano a la Comunidad de Madrid, y a sus alrededores, ya han podido regresar a sus viviendas, con la excepción de los residentes de la urbanización El Encinar del Alberche, en el municipio madrileño de Villa del Prado.

Por este incendio siguen cortadas al tráfico la carretera M-507 en sentido Navalcarnero (Madrid), la N-403 en sentido Toledo en el cruce entre ambas vías y la M-540.

Evolución favorable en Brieva y Ejulve

Durante la jornada del miércoles se ha dado también la evolución favorable de otros fuegos como los de Brieva (Segovia) y Ejulve (Teruel), lo que ha permitido la vuelta a casa de los desalojados.

En Brieva las llamas han calcinado más de 3.000 hectáreas, pero la evolución favorable del fuego ha permitido que medio centenar de vecinos de Berrocal y Carrascal de la Cuesta, los dos últimos pueblos que seguían evacuados, regresaran a sus viviendas.

Han quedado levantadas todas las medidas de protección adoptadas desde el inicio del incendio, que obligó a evacuar a unas 420 personas de ocho núcleos de población y a confinar preventivamente el municipio de Pelayos del Arroyo.

La UME se desplaza hasta Burgohondo

También en Castilla y León se encuentra activo con nivel 2 en el Índice de Gravedad Potencial (IGR) el incendio declarado en el término municipal abulense de Burgohondo (1.300 habitantes) ante la posible afección al casco urbano de unas llamas que afectan a más de 300 hectáreas de masas arboladas.

Hasta allí se han desplazado en la noche de este miércoles unidades del Quinto Batallón de Intervención de la Unidad Militar de Emergencia (UME) para ayudar en las tareas de extinción.

La UME también se ha movilizado al incendio forestal del municipio leonés de Castropodame, de nivel 2, y donde se han evacuado de forma preventiva tanto ese municipio como los de Turienzo Castañero y San Pedro Castañero.

Otros fuegos activos

También en Castilla y León se ha confinado la población de Rábano de Aliste (Zamora), en cuyo casco urbano residen habitualmente 55 vecinos que se multiplican en época veraniega, por el incendio forestal que se declaró el miércoles por la tarde en ese municipio próximo a Portugal.

En Aragón, el incendio forestal de Ejulve (Teruel) -que ha quemado unas 1.400 hectáreas- evoluciona favorablemente y se ha podido rebajar la emergencia a Situación Operativa 1, autorizar el regreso de los evacuados e iniciar la desmovilización de la UME.

Por otro lado, en El Cerro de Andévalo (Huelva), el incendio afecta a un terreno de dehesa con mucha población de eucaliptos, encinas y matorral, lo que está favoreciendo la propagación de las llamas.

El fuego, que ha obligado a decretar la fase de emergencia, situación operativa 1, afecta a una zona en la que viven distintas especies de animales como jabalíes, ciervos, zorros, liebres, meloncillos o perdices.

Es el único fuego activo que queda en Huelva después de que esta madrugada las autoridades informaran de la extinción del incendio forestal del paraje de La Vereda, en Almonaster la Real, en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, que se declaró en la tarde del pasado martes y obligó a cortar la línea férrea Huelva-Zafra.

Las llamas motivaron también el desalojo de unas 300 personas de tres aldeas, que pudieron volver a sus casas horas después.