Page carga desde el centro de mando contra los políticos que reclaman elevar el nivel de emergencia: "Son carroñeros"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha respondido desde el centro de mando en Tamajón (Guadalajara) a las críticas desde la oposición que han reclamado elevar al nivel 3 de emergencia los incendios forestales que afectan a distintos puntos de España. Desde el Puesto de Mando Avanzado instalado en Tamajón (Guadalajara), el dirigente socialista los ha acusado de intentar sacar rédito político de la situación y los ha calificado de "carroñeros".

Durante una entrevista en Espejo Público, García-Page rechaza que fuera necesario que el Estado asumiera la dirección de la emergencia y defiende que la gestión debe quedar en manos de los profesionales. "Son carroñeros" que a su juicio pretenden "sacar provecho de las desgracias".

El presidente castellanomanchego insiste en que no existe ninguna razón técnica que justifique elevar el nivel de emergencia. "Quienes saben apagar incendios son las comunidades autónomas".

El incendio de Guadalajara entra en fase de estabilización

Ha sido una jornada marcada por la evolución favorable del incendio declarado el pasado jueves en La Mierla (Guadalajara), que ya se encuentra en fase de estabilización tras haber arrasado unas 32.000 hectáreas.

El presidente autonómico ha anunciado que este miércoles se levantará la evacuación de cinco de las localidades afectadas: Riofrío del Llano, Cardeñosa, Santiuste, Angón y Rebollosa de Jadraque, y no descartó que también puedan regresar en breve los vecinos de La Mierla, donde comenzó el fuego.

Pese al optimismo, García-Page ha pedido mantener la cautela ante la previsión de fuertes rachas de viento en las próximas horas, un factor que podría complicar nuevamente la situación.

Petición de zona catastrófica

El Gobierno de Castilla-La Mancha solicitará además la declaración de zona catastrófica para la Sierra Norte de Guadalajara, una vez controlada la emergencia.

Precisamente desde Tamajón, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la necesidad de alcanzar un pacto de Estado contra el cambio climático, al considerar que "la emergencia climática mata y hace que las comarcas pierdan prosperidad", durante su visita al Puesto de Mando Avanzado del incendio de Guadalajara.