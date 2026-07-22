Las redes de Argentina promueven un boicot contra Rosalía por compartir una publicación y ella se disculpa: "No leí lo que ponía"

La artista española Rosalía se ha visto sacudida por numerosas críticas tras la victoria de la selección española en la final del Mundial de fútbol de 2026 frente a Argentina.

Mia Khalifa publicó en sus redes sociales un vídeo con "La Perla", una de las canciones más icónicas del último álbum de la cantante catalana, "Lux". Junto al vídeo, en el que aparecía cantando el tema, escribió la frase: "Cómo suena la vida ahora que las perlas han sido derrotadas", en aparente referencia a la final del Mundial perdida por la selección argentina. Rosalía compartió la publicación en sus redes, lo que provocó el enfado de muchos de sus seguidores, que interpretaron el gesto como una burla hacia la selección argentina.

Repercusión de la polémica en los conciertos de Rosalía

El próximo 1 de agosto de 2026, la cantante catalana comenzará sus conciertos en Buenos Aires (Argentina). Desde que estalló la polémica, numerosos seguidores han manifestado en redes sociales su intención de devolver o vender sus entradas, además de promover un boicot con el objetivo de que la artista se encuentre con un recinto semivacío.

Ante la controversia, Rosalía ha retirado de sus republicaciones la de Mia Khalifa y ha compartido un mensaje de disculpas dirigido al público argentino. "Le di a compartir porque sonaba "La Perla" y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón", ha escrito la cantante, antes de añadir: "Solo tengo amor por Argentina".

Sin embargo, la polémica ha generado un intenso debate entre los aficionados argentinos y ha avivado las conversaciones en las redes sociales.