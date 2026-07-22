El detalle de la declaración de Julio Martínez que complica a Zapatero: siguió pagando a la empresa de sus hijas aun sin trabajos

La declaración como investigado de Julio Martínez, propietario de la consultora Análisis Relevante, ha dejado nuevos detalles en torno a la investigación sobre el presunto cobro de comisiones en torno al rescate de Plus Ultra.

El empresario ha reconocido ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que continuó realizando pagos a Whathefav, la empresa administrada por Alba y Laura Rodríguez Espinosa, hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, pese a que había dejado de prestar servicios para su consultora.

Según ha explicado durante su comparecencia, la sociedad sí realizó inicialmente trabajos de maquetación de informes y elaboración de documentos para Análisis Relevante, pero esa colaboración finalizó en 2022. Sin embargo, los pagos mensuales continuaron después de esa fecha.

Los pagos continuaron tras finalizar los trabajos

En un tramo de su declaración, que se prolongó durante alrededor de tres horas y media, Martínez detalló que Whathefav se encargó en un primer momento de maquetar los informes elaborados por Análisis Relevante, documentos que, según afirmó, redactaba Sergio Sánchez a partir de las ideas trasladadas por José Luis Rodríguez Zapatero.

No obstante, el empresario reconoció que esa actividad cesó dos años después y que, pese a ello, la empresa de las hijas del expresidente siguió percibiendo una retribución periódica, aunque ya no desarrollaba ningún trabajo para la consultora.

Un extremo que respalda la investigación

De acuerdo con la investigación, Whathefav recibió alrededor de 243.000 euros de Análisis Relevante entre 2020 y 2025. Martínez aseguró que la mayor parte de esos pagos se produjo precisamente cuando la empresa ya no prestaba servicios efectivos.

La declaración se produce apenas un día después de que el propio empresario presentara un escrito ante el juez en el que señalaba a Zapatero como la persona que dirigió la estrategia para lograr el rescate público de Plus Ultra. Este martes, además, reiteró en sede judicial que el expresidente habría percibido un 1% del importe del rescate, si bien reconoció que no dispone de pruebas documentales que acrediten esa afirmación.

Las acusaciones estudian endurecer las medidas cautelares

Las novedades aportadas por los últimos escritos y declaraciones han llevado a las acusaciones populares, encabezadas por el Partido Popular, a estudiar la posibilidad de solicitar un endurecimiento de las medidas cautelares sobre José Luis Rodríguez Zapatero.

Entre las opciones que valoran se encuentran la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar España o la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado, al considerar que la nueva documentación incrementa el riesgo de fuga.