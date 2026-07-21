El empresario Julio Martínez declara ante el juez tras implicar a Zapatero en el rescate a Plus Ultra

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Plus Ultra', José Luis Calama, interroga como investigado al empresario Julio Martínez Martínez, socio de José Luis Rodríguez Zapatero y que en la víspera aseguró que el expresidente del Gobierno "marcaba los pasos a seguir" y admitió una comisión del 1% por intermediar en el rescate de 53 millones de euros concedido por el Gobierno de Pedro Sánchez a la aerolínea en la pandemia.

A través de un escrito dirigido al juez este lunes, el empresario se mostró dispuesto a "colaborar y contribuir al esclarecimiento de los hechos que se investigan".

Martínez Martínez es dueño de Análisis Relevante, una de las empresas investigadas en el marco de la causa por los pagos bajo sospecha que habría realizado a Zapatero, a quien el juez sitúa como líder de una supuesta red de tráfico de influencias que habría obtenido beneficios económicos a cambio de influir supuestamente en dicha concesión, por lo que imputó al exdirigente socialista.

"Era Zapatero quien marcaba los pasos a seguir"

La defensa de Martínez Martínez indicó en su escrito que uno de sus primeros clientes fue Plus Ultra y que la primera noticia que tuvo sobre la aerolínea fue en mayo de 2020, "cuando Zapatero le adelantó que iba a recibir una llamada de los directivos de esta compañía".

"Y, en efecto, el 16 de mayo de 2020 se pusieron en contacto con él los señores (Julio) Martínez Sola y (Roberto) Roselli", presidente y CEO de la aerolínea respectivamente y también imputados en la causa, que "le hablaron de los problemas económicos de la empresa, de lo que ya le había puesto al corriente al expresidente Zapatero, y de la necesidad de buscar financiación", relató.

Su abogada indicó que el empresario "no tenía posibilidad alguna de obtener nada por sí mismo, mucho menos financiación pública o privada", sino que "su misión consistía en intermediar entre cliente y consultor".

"En su faceta de consultor, era Zapatero quien marcaba los pasos a seguir" y "sugirió" a directivos de Plus Ultra que "enviaran una carta, de su parte, al vicepresidente del Banco de Santander, señor (Juan Manuel) Cendoya, para la concesión de un crédito ICO", expuso. "También, según le dijo Roselli, solicitaron financiación a la entidad La Caixa" pero "ninguna de esas vías dio resultado", apostilló.

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