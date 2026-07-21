Quién es Julio Martínez: el empresario que puede seguir los pasos de Aldama y complicar el futuro de Zapatero

El nombre de Julio Martínez Martínez se ha convertido en una de las piezas clave del caso Plus Ultra, la investigación que instruye la Audiencia Nacional sobre el rescate de 53 millones de euros concedido por el Gobierno a la aerolínea durante la pandemia.

El empresario, dueño de la consultora Análisis Relevante, declara como investigado después de haber presentado un escrito en el que asegura estar dispuesto a colaborar con la Justicia y en el que implica directamente al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en las gestiones relacionadas con la compañía aérea.

Después de anunciar su voluntad de colaborar con la Justicia, el empresario tendrá que ratificar ante el juez las afirmaciones contenidas en el escrito remitido por su defensa.

¿Quién es Julio Martínez?

Conocido en algunos círculos como 'Julito', Julio Martínez es un empresario alicantino que hasta hace pocos meses había mantenido un perfil discreto. Su actividad se desarrollaba principalmente a través de Análisis Relevante, una consultora especializada en asesoramiento empresarial y con especial presencia en Venezuela.

La empresa cobró notoriedad al conocerse que contrató a José Luis Rodríguez Zapatero como asesor entre 2020 y 2025. Durante ese periodo, el expresidente percibió alrededor de 450.000 euros por labores de consultoría, mientras que la agencia de marketing What The Fav, propiedad de sus hijas, también trabajó para la consultora y recibió cerca de 200.000 euros, según las investigaciones periodísticas. Zapatero ha defendido que todos esos trabajos fueron reales y niega cualquier irregularidad.

Su papel en el rescate de Plus Ultra

El juez José Luis Calama investiga si el rescate de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra estuvo acompañado de una trama de tráfico de influencias y pagos encubiertos.

En el escrito remitido a la Audiencia Nacional, la defensa de Julio Martínez sostiene que fue el propio Zapatero quien le adelantó en mayo de 2020 que recibiría la llamada de los directivos de Plus Ultra para ayudarles a buscar financiación. Según esa versión, Martínez actuaba como intermediario entre la compañía y el expresidente, al que define como el verdadero consultor del proyecto.

La abogada del empresario asegura además que "era Zapatero quien marcaba los pasos a seguir", desde las gestiones para intentar obtener financiación bancaria hasta el seguimiento de la solicitud presentada ante la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Incluso sostiene que fue el expresidente quien le comunicó, antes de hacerse pública la decisión, que la ayuda sería finalmente aprobada.

Asimismo, reconoce la existencia de un acuerdo por el que una de las sociedades vinculadas a Martínez percibiría una comisión equivalente al 1% del importe obtenido si la operación culminaba con éxito, cantidad cuyo cobro, según explica, se aplazó por la repercusión mediática del rescate.

La investigación y la relación con Zapatero

El juez sitúa a Martínez como interlocutor habitual de los clientes, supuesto ejecutor de las instrucciones del expresidente y responsable de un entramado societario mediante el que se habrían canalizado los pagos investigados.

Por su parte, Zapatero ha rechazado tajantemente esa interpretación. El exlíder socialista ha reconocido su amistad con Julio Martínez desde 2011 y su posterior relación profesional con Análisis Relevante, pero niega ser el líder de una red de influencias, haber intervenido en el rescate de Plus Ultra o haber creado sociedades para ocultar comisiones. También ha insistido en que "no he tenido ninguna relación con Plus Ultra" y atribuye parte de la polémica a informaciones manipuladas sobre sus encuentros con el empresario.