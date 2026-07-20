Del Bosque desvela que tras el Mundial de 2010 el seleccionador de Holanda fue a Las Rozas a disculparse "por el comportamiento que habían tenido"

La victoria de España en el Mundial de 2026 frente a Argentina ha traído inevitablemente el recuerdo de la final de Sudáfrica 2010. El planteamiento defensivo y la dureza mostrada por la selección albiceleste hicieron que muchos evocaran el duelo ante Países Bajos, un partido marcado por la intensidad y las numerosas entradas que acabó resolviendo Andrés Iniesta en la prórroga.

Vicente del Bosque, seleccionador español en aquella conquista mundialista, ha desvelado en una entrevista en 'Radioestadio' de Onda Cero un episodio hasta ahora poco conocido ocurrido meses después de aquella final.

"Vino casi a disculparse"

Preguntado por las similitudes entre la dureza de Argentina y la de la Holanda de 2010, Del Bosque recordó la visita que recibió la selección española en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

"Después de la final, a los cinco o seis meses de ocurrido el hecho, se presentó en la Ciudad Deportiva de Las Rozas el entrenador Bert van Marwijk. Estuvo con nosotros hablando, casi casi como disculpándose un poco del comportamiento que habían tenido", ha revelado.

El técnico salmantino ha explicado que aquel gesto siempre le llamó la atención, ya que suponía un reconocimiento implícito de que el conjunto neerlandés había sobrepasado los límites de la competitividad durante la final del Mundial de Sudáfrica.

Del Bosque evita quedarse con aquel recuerdo

Pese a rememorar aquel episodio, Del Bosque ha dejado claro que no juzga al fútbol neerlandés por aquel encuentro y recordó la admiración que siempre ha sentido por esa escuela.

"Yo tengo siempre una admiración por la escuela holandesa, que fue muy notoria en el mundo del fútbol durante muchos años. No me quedo con el detalle de que el entrenador viniera casi a decir que habían metido la pata", afirma.

Durante la entrevista, Del Bosque reconoce que el planteamiento de Argentina en la final del Mundial de 2026 le recordó por momentos al de Holanda en 2010, aunque evitó cargar contra los jugadores argentinos.

"Alguno se pasó de ese espíritu competitivo", comenta sobre la selección albiceleste, aunque insiste en que España fue superior durante el encuentro y que apenas concedió ocasiones de peligro.

Para el exseleccionador, el combinado dirigido por Luis de la Fuente fue el justo vencedor de una final en la que, a su juicio, Argentina pareció conformarse con llevar el partido hasta la tanda de penaltis.