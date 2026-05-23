Rafa Yuste carga contra Florentino Pérez: "Aparte de no saber perder ha hecho un ejercicio patético"

En la víspera de una nueva final entre el Barça femenino y el Lyonnes, Rafa Yuste, presidente en funciones del FC Barcelona, reconoce el clima que rodea al equipo azulgrana: "Hay la tensión que tiene un equipo que tenemos todos para jugar una final", aunque matiza que esa presión es positiva porque refleja "muchísimas ganas de ganar, de hacerlo muy bien, respetando al rival y de ser muy prudentes y humildes".

El dirigente, preguntado por las recientes declaraciones de Joan Laporta sobre el entorno del Real Madrid y la figura de Florentino Pérez, fue tajante: "Envalentonarse o acusar de muy gravemente cuando se cruzan líneas rojas (…) son excusas de mal pagador". Incluso elevó el tono: "Aparte de no saber perder, hizo un ejercicio increíble desde mi punto de vista de un presidente del Madrid que fue patético". Frente a ello, reivindicó el modelo azulgrana: "El dinero no lo es todo, que a veces influye más el corazón y el alma", poniendo como ejemplo la apuesta por La Masía y un menor gasto.

Asimismo, Yuste, que asumió la presidencia de forma interina, calificó su situación como "un honor enorme" y destacó el respaldo de la afición, con miles de seguidores desplazados: "Seguramente mañana estará esperando para que alcemos un nuevo título de Champions".

En clave institucional, evitó pronunciarse sobre el futuro de Alexia Putellas, aunque dejó claro su peso simbólico: "Alexia es parte del escudo, lo será siempre". En cualquier caso, insiste en que el foco está en cerrar la temporada con éxito: "Estamos muy, muy, muy enfocados en acabar esta temporada", apelando de nuevo a la ambición y al crecimiento del grupo: "Un gran bloque humano y de un gran compañerismo de chavales, de jóvenes que están creciendo con la humildad y con ganas de aprender".