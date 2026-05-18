La importancia de una detección precoz en las enfermedades inflamatorias intestinales: "Los pacientes pueden tener una vida normal"

Este 19 de mayo es el Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII), un trastorno que afecta al 1% de la población y que engloba dos patologías, la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Son enfermedades que aparecen a edades muy tempranas y que tienen un impacto muy directo en el día a día de las personas que las sufren.

La enfermedad de Crohn provoca una inflamación en las paredes del tracto digestivo y su origen es desconocido. Sus síntomas, en casos graves, pueden poner en riesgo la vida de la persona. En cuanto a la colitis ulcerosa, se caracteriza por la inflamación de la mucosa del intestino y la formación de úlceras en la capa interior del colon.

Por eso es vital un diagnóstico temprano para abordar la enfermedad cuanto antes. En Por fin, la doctora Ana Gutiérrez, que es jefa de Sección del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Universitario Dr. Balmis de Alicante y Sergio Jávega, paciente de este hospital, han hablado sobre esta enfermedad.

Personas jóvenes, las más afectadas

La doctora Gutiérrez ha confirmado que, "aunque sorprenda", es una patología que afecta, sobre todo, a personas jóvenes, entre 20 y 40 años. Esto es duro porque su calidad de vida se ve afectada, porque es el momento en el que estas personas empiezan sus planes de vida, estudios, trabajo... "Tiene mucha repercusión", ha añadido.

En este sentido, Sergio ha explicado que, aunque a cada persona le afecta de una manera, en los momentos "de brote" -el punto álgido- sí hay aspectos comunes, como "los dolores abdominales, musculares, cansancio extremo... Te acabas haciendo un mapa mental de los baños que hay en cada sitio". Así las cosas, ha puesto el foco en "el aspecto psicológico, que es el más importante para llevarlo de la mejor forma".

La importancia de un diagnóstico temprano

En el caso específico de la enfermedad de Crohn, el diagnóstico precoz es muy importante porque es una enfermedad "evolutiva", así que si se detecta cuando todavía no se han formado "estrecheces en el intestino o abscesos y si se les diagnostica pronto o se les trata con fármacos eficaces, puede hacer que los pacientes tengan una vida completamente normal", tal y como ha expuesto la doctora.

La colitis ulcerosa, por su parte, aunque es menos evolutiva, es vital "catalogar bien a los pacientes" para poder personalizar el tratamiento para que puedan desarrollar una vida completamente normal y sin síntomas.

La empatía de la sociedad

Sobre la concienciación de la sociedad y el conocimiento de estas enfermedades, Sergio ha lamentado que "mucha gente no sabe ni que existen" y que, "por fuera te ven bien, pero no se imaginan los malabares que tienes que hacer para seguir un ritmo normal". Aun así se ha mostrado esperanzado, porque gracias a las redes y a que hay cada vez más casos detectados, se están visibilizando más.

Así las cosas, la doctora ha lanzado un mensaje a las personas que hayan sido diagnosticadas recientemente. Les ha querido trasladar que "en absoluto están solas" y que los equipos encargados del tratamiento son "interdisciplinares y preparados para atenderlos", al tiempo que ha nombrado asociaciones de apoyo a pacientes como ACU o Grupo Español de Trabajo en Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa (GETECCU). "Detrás del diagnóstico de la enfermedad se puede llevar una vida completamente normal", ha concluido.