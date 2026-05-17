El Chelsea hace oficial el fichaje de Xabi Alonso: dirigirá al equipo las próximas cuatro temporadas

El entrenador español Xabi Alonso dirigirá al Chelsea FC los próximos cuatro años, ha confirmado el club inglés, y tomará el mando del equipo a partir del próximo 1 de julio.

El técnico vasco, de 44 años y que fue destituido como entrenador del Real Madrid en enero después de caer en la final de la Supercopa de España ante el FC Barcelona, volverá a los banquillos y a la Premier League, donde despuntó como jugador del Liverpool.

"El Chelsea es uno de los clubes más grandes del fútbol mundial y me llena de inmenso orgullo convertirme en su entrenador. Tras mis conversaciones con los propietarios y la dirección deportiva, es evidente que compartimos la misma ambición", explicó Alonso en declaraciones a los medios oficiales del club.

"Queremos construir un equipo capaz de competir de forma consistente al más alto nivel y luchar por títulos. Hay un gran talento en la plantilla y un enorme potencial en este club, y será un gran honor para mí dirigirlo. Ahora la atención se centra en el trabajo duro, en construir la cultura adecuada y en ganar trofeos", apuntó.

A pesar de su aventura frustrada en el club blanco, el de Tolosa se ganó el prestigio en los banquillo durante su estancia en el Bayer Leverkusen, al que llevó a conquistar su primer título la Bundesliga, invicto, en la temporada 2023-24. Antes había dirigido a la Real Sociedad B.