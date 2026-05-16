El Barça gana su duodécima Copa de la Reina y tercera consecutiva: así lo vivimos en Radioestadio (3-1)

El FC Barcelona Femenino se proclamó campeón de la Copa de la Reina Iberdrola 2025/26 este sábado con un 3-1 sobre el Atlético de Madrid en la final celebrada en el Estadio Gran Canaria, con los goles de Claudia Pina, Esmee Brugts y Salma Paralluelo en la primera parte para responder al favoritismo de un equipo que lleva mucho tiempo sin encontrar rival en el fútbol español.

Pere Romeu, técnico del equipo azulgrana, no se guardó a ninguna de sus titulares para la inminente final de la Liga de Campeones contra el Olympique de Lyon, el próximo día 23 en Oslo, y sus futbolistas cumplieron sobre el césped del Estadio de Gran Canaria con una primera mitad disputada con un ritmo elevado.

Dominio azulgrana desde las bandas

El Atlético de Madrid optó por defender con una línea de cinco, pero no tapó bien las bandas, por donde Claudia Pina y Salma Paralluelo llevaron peligro de forma constante. Además, a las rojiblancas les faltó contraatacar con más presencia de jugadoras para culminar su plan y, aunque dispusieron de dos llegadas peligrosas, no llegaron a poner en aprietos a Cata Coll.

Claudia Pina, protagonista en la primera parte, abrió el marcador en el minuto 24 con un disparo con rosca dentro del área, tras encontrar un balón que la zaga colchonera no terminó de alejar. Fue el gol 23 de la jugadora azulgrana esta temporada.

El segundo tanto del conjunto que actuó como local lo anotó Esmee Brugts, con un remate de cabeza en el área pequeña a centro de Vicky desde la derecha; un gol con cierto suspense, pues tuvo que ser revisado durante más de tres minutos por un posible fuera de juego que fue desestimado.

También hubo polémica con el tercer gol, anotado por Salma Paralluelo al cazar por bajo un balón suelto en el área, con la rojiblanca Andrea Medina tendida sobre el césped tras un saque de esquina.

Sentencia culé

Al comienzo de la segunda parte, el Barça siguió ejerciendo el dominio y estrelló el balón en el larguero en un remate de cabeza de Patri. José Herrera, técnico tinerfeño del Atlético, movió el banquillo y su equipo redujo pronto la diferencia con el mejor gol de la noche, un potente remate de Boe Risa que entró a media altura aprovechando un despeje fallido de la zaga azulgrana.

En el último tercio del choque, el equipo madrileño intentó meterse en la final con otro gol, pero las mejores ocasiones volvieron a ser para un Barcelona que se encontró con las buenas intervenciones de Lola Gallardo, quien evitó una mayor diferencia en el marcador.

Tercera Copa consecutiva

Tras este triunfo, el conjunto azulgrana se consolida como el gran dominador de la competición, con ocho títulos conquistados de las últimas once ediciones disputadas, y lleva a sus vitrinas su duodécimo trofeo copero, revalidando el éxito conquistado hace un año en Huesca ante el mismo rival, al que también derrotó por dos goles de diferencia (2-0).