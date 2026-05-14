Polémica en el Bernabéu: seguridad retira dos pancartas contra Florentino a los aficionados del Real Madrid

En el partido disputado este jueves entre el Real Madrid y el Real Oviedo se han podido observar varios momentos de tensión en las gradas. No solo por el resultado que protagoniza el equipo en la clasificación de LaLiga, sino también por la polémica reciente tras las declaraciones de Florentino Pérez, el presidente del club blanco.

Ha sido durante la primera parte del partido cuando efectivos de seguridad han requisado dos pancartas a los aficionados que ponían 'Florentino culpable' y 'Florentino vete ya'. La decisión ha sido criticada multitudinariamente en redes sociales, donde muchos usuarios y seguidores del Madrid ponen en duda la legalidad del acto, alegando una posible violación de la libertad y la democracia.

Elecciones a la presidencia y Junta Directiva

Estos hechos ocurren el mismo día en el que el Real Madrid ha convocado oficialmente elecciones a presidente y Junta Directiva. El proceso comenzará el próximo 23 de mayo, que será la fecha límite para la presentación de candidaturas. En el caso de que haya más de una, la Junta Electoral deberá informar de la fecha y el lugar de celebración de las votaciones.

Los socios incluidos en el censo electoral podrán emitir su voto por correo y podrán consultar su inclusión o exclusión en el censo electoral del 14 al 18 de mayo, ambos inclusive, de forma online o en las Oficinas de Atención al Socio. También podrán formular reclamaciones ante la Junta Electoral con relación a su inclusión o exclusión en las mismas fechas.

Hace 20 años que en el Real Madrid no se celebran unas elecciones con más de una candidatura y este martes Florentino Pérez aludió a un candidato con "acento mexicano", en referencia a Enrique Riquelme, empresario alicantino, fundador y presidente ejecutivo de Grupo Cox.