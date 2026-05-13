Juanma Moreno: "Soy partidario de la regularización, pero no en las condiciones en las que lo hace Sánchez"

Carlos Alsina ha conversado en Más de uno con el candidato del Partido Popular a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno a cuatro días de las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo.

Moreno Bonilla se ha mostrado cansado tras una campaña "muy intensa", aunque también ha reconocido haberse divertido especialmente con uno de los momentos más comentados de las últimas horas: la canción de campaña del Partido Popular en la que él ha sido el cantante. El dirigente popular ha explicado que no realizará una actuación en el cierre electoral porque "fue una idea que se me ocurrió a mí", aunque ha dejado caer que retomará más adelante su vínculo con la música, una afición que ya tuvo de joven.

"Me ha sorprendido lo pronto que me han reconocido la voz", ha confesado, asegurando que ha sido "lo más divertido de toda la campaña" y que incluso "me ha hecho feliz".

La mayoría absoluta en el último diputado provincial

En clave electoral, Moreno Bonilla ha señalado que los últimos diputados en juego en provincias como Córdoba, Málaga, Huelva o Cádiz serán determinantes para saber si el PP alcanza o no la mayoría absoluta. "Puede pasar todo", ha resumido, aunque ha asegurado que los tracking internos sitúan al PP como "la opción preferida de los andaluces".

Uno de los grandes asuntos de la entrevista ha sido la economía andaluza y, en concreto, el elevado desempleo. El presidente andaluz ha defendido que Andalucía arrastra un paro estructural vinculado a un modelo productivo muy dependiente de la agricultura y el turismo. Para revertir esa situación, ha asegurado que su Gobierno ha impulsado una transformación del campo hacia un modelo de "agroindustria" y ha apostado por un turismo "más selectivo" y por el crecimiento industrial.

Según Moreno Bonilla, Andalucía encadena cinco años consecutivos reduciendo el paro y ha logrado recortar la distancia respecto a la media nacional. También ha destacado el crecimiento de la renta per cápita y la apuesta por sectores como la tecnología, la agroindustria y el turismo de alta capacidad adquisitiva.

El candidato popular además ha denunciado una infrafinanciación de Andalucía y ha defendido que "un andaluz no recibe lo mismo que otros ciudadanos de España en términos de financiación autonómica".

Un andaluz no recibe lo mismo que otros ciudadanos de España en términos de financiación autonómica

La entrevista ha abordado igualmente la situación de la sanidad pública andaluza. Moreno Bonilla ha reconocido que “tenemos un problema con la sanidad”, aunque ha insistido en que se trata de una crisis general derivada, en gran parte, del envejecimiento de la población y de un sistema “que no estaba preparado” para ese cambio demográfico. Además, ha acusado a María Jesús Montero de haber ejecutado recortes de “1.500 millones” durante su etapa al frente de la sanidad andaluza.

El presidente andaluz ha defendido una “reforma estructural” del sistema sanitario y ha insistido en que “no todo es dinero”. Aun así, Alsina le ha recordado que, tras ocho años de gobierno del PP, las listas de espera superan los 500.000 pacientes y se acaba de producir una huelga de médicos de una semana.

Moreno Bonilla ha reclamado un pacto de Estado en materia sanitaria y ha insistido en que España afronta un problema demográfico de fondo: “Tenemos un país envejecido y con crecimiento vegetativo negativo”.

Otro de los bloques centrales de la entrevista ha sido la inmigración. Moreno Bonilla ha reconocido que desconoce la cifra de migrantes irregulares que se encuentran en su comunidad, para inmediatamente criticar la “opacidad” del Gobierno central respecto a las cifras de inmigración irregular y ha asegurado que ha solicitado información al Ejecutivo sin recibir respuesta.

El dirigente popular ha defendido que tanto España como Andalucía “necesitan migrantes” y ha puesto como ejemplo el sector agrícola: “Si mañana no hay migrantes, la agricultura se nos cae”. Sin embargo, ha reclamado “orden e integración” y ha criticado la forma en la que el Gobierno está gestionando la política migratoria y el reparto de menores extranjeros no acompañados.

Según ha explicado, Andalucía tiene los recursos “al 100% de su capacidad” y los problemas de convivencia aparecen cuando faltan medios suficientes para atender a esos menores. Por ello, ha pedido que cualquier reparto entre comunidades vaya acompañado de una financiación adecuada.

También ha acusado al Gobierno de utilizar la inmigración “como un arma política” durante la campaña electoral, buscando —según ha dicho— movilizar tanto al electorado de Vox y como reacción al del PSOE. El dirigente popular se ha mostrado partido de un proceso de regularización "pero no en las circunstancias en las que las está haciendo Pedro Sánchez".

En relación con los acuerdos con Vox, Moreno Bonilla ha afirmado que “la ley se va a cumplir” y ha defendido que las administraciones deben comprobar adecuadamente la edad de los menores acogidos. “Tenemos un punto intermedio, que es ver hasta qué punto podemos asumir la acogida según los recursos con los que contamos”, ha señalado.

La vivienda ha sido otro de los temas destacados de la conversación. Moreno Bonilla ha reconocido que el acceso a la vivienda se ha convertido en un problema especialmente grave en el litoral andaluz, impulsado por la presión turística y la llegada de población europea.

Para combatirlo, ha explicado que su Gobierno está actuando sobre “la materia prima”, es decir, el suelo. Ha defendido la eliminación de trabas burocráticas, la reducción de presión fiscal y una reforma para convertir suelo industrial en suelo residencial. También ha asegurado que la Junta ha puesto a disposición pública todas las bolsas de suelo público disponibles.

“Tenemos que construir más vivienda de todo tipo”, ha afirmado, reivindicando también el apoyo específico a la vivienda protegida.

Por último, ha señalado que muchos propietarios no sacan sus viviendas al mercado del alquiler por miedo a la inseguridad jurídica y al riesgo de impago. Según ha asegurado, en la ciudad de Málaga cerca de un 30% de los propietarios se encuentran en esa situación.