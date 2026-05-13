Juanma Moreno confirma que él mismo canta la canción de su campaña: así es el videoclip de 'Kilómetro Sur'

El candidato del PP a la reelección como presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, confirmó este miércoles que él mismo pone voz a 'Kilómetro Sur', la canción de campaña que ameniza sus actos electorales, y estrenó un nuevo videoclip en el que aparece cantando en un estudio de grabación.

Moreno difundió el vídeo a través de X con un mensaje en el que presentó el tema como "un cariñoso homenaje a Andalucía, la mejor tierra del mundo", y llamó a seguir "cumpliendo sueños orgullosos de ser andaluces". El lanzamiento despeja así una de las incógnitas que el PP había alimentado desde el inicio de la campaña electoral, aunque era un secreto a voces.

La canción, de estilo pop y con aires ochenteros, empezó a sonar en los actos del PP andaluz desde el arranque de la campaña y pronto despertó sospechas entre los asistentes por el parecido de la voz con la del propio Moreno. Su equipo, sin embargo, evitó durante días confirmar que fuera el presidente andaluz quien la interpretaba y apuntó a un grupo chavales.

Feijóo dice que Moreno "hasta canta bien"

El asunto fue comentado incluso por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que el pasado domingo, en el pabellón de Carranque de Málaga, se deshizo en halagos a un Moreno que "no hace nada mal" y que "hasta canta bien".

El nuevo videoclip muestra ya al candidato popular delante del micrófono y acompañado por los músicos del grupo, después de que una primera versión mantuviera el misterio al no enseñar al intérprete principal. La publicación llega en la recta final de la campaña de las elecciones andaluzas del 17 de mayo, en la que el PP aspira a revalidar la mayoría absoluta.

La canción también había generado polémica por la inclusión inicial de imágenes de Jerez de los Caballeros, en Badajoz, en lugar de Jerez de la Frontera, un error que el PP andaluz corrigió después con una respuesta en tono irónico en redes sociales.

Con este movimiento, Moreno convierte 'Kilómetro Sur' en uno de los elementos más reconocibles de su campaña, en la que el PP andaluz ha tratado de combinar los mensajes de gestión, moderación y andalucismo para activar a su electorado en los últimos días antes de las urnas.