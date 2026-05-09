Edu García, sobre Arbeloa y las filtraciones: "Con naturalidad las cosas no se magnifican, pero el problema del Real Madrid es la bunquerización"

El Real Madrid ha tenido una semana "incalificable", así ha definido Edu García los últimos días que se han vivido en la entidad blanca a raíz de la pelea entre Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni que ha terminado con el primero recibiendo puntos y con un traumatismo en la cabeza y con ambos siendo sancionados: expediente disciplinario y medio millón de euros de multa, pero sin sanción deportiva. Los dos podrán jugar el Clásico ante el F.C. Barcelona este domingo.

Alberto Pereiro ha explicado cómo llega el club al encuentro con los azulgranas tras asumir la que está siendo una de las semanas más "lamentables" de la historia del Real Madrid. De hecho, lo que define el estado de "destrucción" en el que se encuentra el equipo es que todo el mundo que habla del tema dice que "jamás había visto esto en la Ciudad Deportiva".

El escándalo de que no haya multa deportiva

"Sabiendo (el equipo) que tiene que elegir un entrenador medianamente pronto, sabiendo que no va a ganar nada por segundo año consecutivo y sabiendo que un entrenador que sigue al frente del equipo no va a continuar el año que viene, así como muchos jugadores en un estado de desidia y de desquicia absoluto por parte de muchos de los que forman el día a día del equipo", ha explicado Pereiro.

Por su parte, lo que "escandaliza" a Edu García es que después de la actitud de Valverde y Tchouaméni, con un "comportamiento incivilizado", les metan de multa un 5% nada más: "Eso no pasa en ningún trabajo. Y en el Real Madrid saben perfectamente que han preferido no utilizar la dureza para castigar. Pero que mañana pueda ser titular después de haber tenido un ten con ten con un compañero, me parece que es de una escandalera muy poco ejemplificante".

Lo que está claro es que el Real Madrid ha querido no meterse en el terreno de sancionar a los jugadores a nivel deportivo, a pesar de que, en opinión de Pereiro, era "relativamente fácil" hacerlo, ya que la horquilla del reglamento interno del club era de 3 a 10 partidos de sanción: "Tú pones 4 partidos para los dos, que son los que le faltan al Madrid de aquí a final de año y, de cara al aficionado, quedas mejor, pero verle directamente ya en Barcelona sabiendo que el Madrid le exculpa...".

La "lamentable" rueda de prensa de Arbeloa

La rueda de prensa de Arbeloa "me ha parecido lamentable", ha dicho Pereiro, que opina que "una cosa es intentar darle un tono de víctima a tu discurso y asumir parte de cosas de lo que pasa en el vestuario con ironía -porque no me ha gustado tampoco la ironía-, pero otra es hacernos parecer a nosotros... Y creo que no tiene un término medio entre una cosa y otra".

En opinión del periodista, el entrenador del Real Madrid ha salido a hacer un papel que "ni sabe hacer ni le corresponde", echándole la culpa a la prensa de una filtración intolerable. "Por favor, ya está con lo de las filtraciones por parte de toda la gente que trabaja en el fútbol, que filtra todo el mundo, y no voy a señalar a nadie, pero no seamos hipócritas con este tipo de historias".

De hecho, sobre el tema de las filtraciones, el entrenador ha hecho dos reflexiones que hay que destacar, "no sé si para avisar o para dejar clara la política del Real Madrid": "Me parece una traición al Real Madrid, una absoluta deslealtad por este escudo y es algo que me entristece mucho. No trabajo en la CIA, no estoy acusando a los jugadores ni a nadie porque no puedo hacerlo. No estoy para poner el dedo acusatorio ante nadie", ha dicho Arbeloa. "Vaya que no. Yo me he quedado helado con esto, sobre todo, porque hay que tragar mucho para asumir lo que ha dicho Arbeloa hoy", reflexiona Pereiro.

"Las filtraciones han funcionado, funcionan y funcionarán"

En ese momento, Edu García ha querido intervenir para asegurar que sería mucho más "contundente" con el entrenador del Real Madrid si Álvaro Arbeloa fuera a seguir siendo el técnico blanco la temporada que viene, "pero como no lo va a ser, no voy a ser tan contundente": "Pero voy a decir a los oyentes que las filtraciones, las fuentes, los comentarios, etc, han funcionado, funcionan y funcionarán en el deporte, en el fútbol, en la política y en la vida. Y quien quiera luchar contra ellos, está en su derecho".

El presentador de Radioestadio opina que es "incontrolable" lo que sucede en los vestuarios porque, al final, los periodistas se terminan enterando y contra eso no se puede luchar. Y reflexiona: "¿Cómo se puede luchar contra eso? Yendo de cara, contando la verdad siempre. Si eso se produce, no hay ningún problema. Y dando naturalidad a que haya piques en el vestuario, porque los ha habido toda la vida. Si se actúa con naturalidad, esas cosas no se magnifican".

Pero, señala que el problema y lo malo que tiene el Real Madrid "es la bunquerización que venimos denunciando desde hace mucho tiempo. El Madrid piensa que en su propia burbuja puede haber un cosmos particular sin que nada salga y eso es imposible, pero si quieren empeñarse en eso, así están".

La carcajada de Mbappé

Antes de terminar su intervención, Alberto Pereiro ha querido recordar la imagen de Mbappé saliendo de Valdebebas los dos últimos días riéndose a carcajadas con una llamada telefónica: "No ayuda nada que un jugador que tiene que ser la franquicia de este equipo y que lleva la bandera económica y deportiva del club, salga en los días más complicados del club en el siglo XXI riéndose dos días seguidos".

Y Edu García ha añadido: "No está muy lejos el primer día en el que a Kylian Mbappé el aficionado del Real Madrid le silbe. No está muy lejos el primer día del pitido a Kylian Mbappé".