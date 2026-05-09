Última hora del brote de hantavirus, en directo: Mónica García, Marlaska y el director de la OMS viajan a Tenerife para coordinar la llegada del crucero
La ministra de Sanidad, Mónica García, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, viajarán este sábado a Tenerife para supervisar y coordinar la llegada del crucero 'MV Hondius' -afectado por un brote de hantavirus- al puerto de Granadilla, situado al sur de la isla.
Primer caso sospechoso de hantavirus en España: una mujer ingresada en Alicante con "síntomas compatibles"
La OMS aclara cómo se transmite el hantavirus y qué se entiende por contacto estrecho: "Estar prácticamente cara a cara"
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Moderna sube 12% en bolsa al resurgir el interés en el estudio temprano de la vacuna contra el hantavirus
La empresa biotecnológica estadounidense Moderna subió en bolsa este viernes un 12 % al resurgir el interés en su estudio temprano de una vacuna para los hantavirus dado el impacto mediático del brote de esa infección en el crucero MV Hondius, que ha matado a tres personas.
Moderna, conocida por su vacuna contra la covid-19 que usa tecnología mRNA, ha realizado investigaciones iniciales sobre una vacuna para los hantavirus en coordinación con el Instituto de investigación médica del Ejército de EE.UU. para enfermedades infecciosas, según indicó la firma ayer a Bloomberg.
La firma también dijo a esa agencia que colabora para una "potencial inmunización" contra los hantavirus con el Centro de innovación en vacunas de la facultad de Medicina de la Universidad de Corea, y que esos estudios empezaron mucho antes del brote registrado recientemente en el crucero MV Hondius.
Argentina pone a disposición pruebas de hantavirus a los países afectados por brote en crucero
El Gobierno argentino enviará insumos y asistencia técnica a los países involucrados en el brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius, que zarpó desde Ushuaia el pasado 1 de abril, según informaron este viernes fuentes oficiales.
"Ante los casos de hantavirus vinculados al buque MV Hondius, que recaló en el puerto de Ushuaia durante su itinerario, activamos una respuesta estratégica para asistir a los países involucrados e investigar preventivamente el posible origen del brote para proteger la salud de los argentinos", expresó el Ministerio de Salud en un comunicado.
El texto precisó que Argentina "enviará insumos para realizar pruebas de diagnóstico de hantavirus" a los países que así lo requieran, y subrayó que estas pruebas incluirán ARN del virus Andes, variante común en la región e identificada en los casos detectados en el crucero.
EEUU pondrá en cuarentena a sus pasajeros del crucero en centro especializado de Nebraska
Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC) anunciaron este viernes que planean poner en aislamiento en un centro especial de cuarentena del estado de Nebraska a los 17 pasajeros estadounidenses que están a bordo del crucero MV Hondius afectado por un brote de hantavirus.
Está previsto que las 17 personas sean evacuadas desde la isla española de Tenerife, donde está previsto que arribe el crucero el domingo, en un vuelo de repatriación médica del Gobierno estadounidense que aterrizará en la Base de la Fuerza Aérea Offutt, en Omaha, Nebraska, explicaron los CDC en un comunicado.
Desde ahí serán trasladados al Centro Nacional de Cuarentena de la Universidad de Nebraska en Omaha, uno de los centros de cuarentena más avanzados del país.
La enfermedades que saltan de animales a personas conviven con nosotros desde el Neolítico
Una zoonosis es una enfermedad que se transmite de animales a humanos y llevamos conviviendo con ellas desde el Neolítico, con páginas negras en la historia como la peste, y, aunque son "razonablemente frecuentes", son fruto de "varios eventos de azar que no se suelen dar", dice a EFE la viróloga Margarita del Val.
La actual crisis sanitaria a bordo del crucero MV Hondius ha puesto una vez más la atención, como ya pasó en la pandemia del SARS-COV-2, en las zoonosis, de las que hay más de 200 tipos conocidos, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Las zoonosis llevan conviviendo con los humanos desde el Neolítico, cuando comenzó la agricultura y atrajo roedores, explica Del Val, investigadora del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBM, CSIC-UAM).
España afronta en 24 horas una compleja operación para evacuar el crucero del hantavirus
España afronta en 24 horas una compleja operación internacional en Tenerife para evacuar con todas las garantías sanitarias a los ocupantes del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus y en el que viajan 14 españoles que guardarán cuarentena en el Hospital Gómez Ulla de Madrid.
Todas las miradas estarán puestas en Tenerife, pero sin perder de vista al hospital de Alicante, a la espera del resultado este fin de semana de la PCR que se ha practicado a la mujer de 32 años ingresada por un posible contagio del virus, tras viajar en el mismo avión que la neerlandesa fallecida.
Presenta sintomatología respiratoria leve, principalmente tos, y ha llegado a la habitación de la tercera planta donde está ingresada a través de un circuito seguro y aislado del resto de pacientes y profesionales.
Mónica García y Grande-Marlaska viajan este sábado a Tenerife para coordinar la llegada del 'MV Hondius'
La ministra de Sanidad, Mónica García, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, viajarán este sábado a Tenerife para supervisar y coordinar la llegada del crucero 'MV Hondius' --afectado por un brote de hantavirus-- al puerto de Granadilla, situado al sur de la isla.
La delegación saldrá a las 18.00 horas y realizará el seguimiento en directo desde el Puesto de mando habilitado con el objetivo de "garantizar la coordinación entre administraciones", así como el "control sanitario y la aplicación de los protocolos de vigilancia y respuestas previstos", según ha informado este viernes el Ministerio de Sanidad.
El Gobierno ha confirmado este miércoles que los 14 españoles a bordo serán trasladados en avión militar para ser examinados en el Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. La cuarentena por hantavirus de estos pasajeros será de 42 días "en caso de que no presenten ningún tipo de síntomas", según ha confirmado el delegado de Prevención en este centro, José García, que ha indicado que este espacio de tiempo podrá ser recortado si se estima que "no hay posibilidad de contagio".
Dinamarca informa de que una persona dio negativo en la prueba de hantavirus
Una persona danesa ha dado negativo en la prueba de hantavirus , según informó el viernes en un comunicado la autoridad de salud pública SSI de Dinamarca.
Según las autoridades, el ciudadano danés voló de Johannesburgo a Ámsterdam en un avión en el que también viajaba una persona infectada.
El SUP ve "incomprensible" no tener todavía "una orden de servicio clara" para el operativo con el crucero del hantavirus
La Policía Nacional y la Guardia Civil participarán en el operativo de traslado de los pasajeros de un crucero afectado por un brote de hantavirus, actualmente fondeado en el puerto de Granadilla (Tenerife). El dispositivo, previsto para este domingo, contempla el traslado de los viajeros hasta el aeropuerto de Tenerife Sur en un despliegue considerado excepcional.
Ante este escenario, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha reclamado instrucciones claras y medios adecuados para garantizar la seguridad de los agentes implicados en el operativo.
"Estamos pidiendo una orden de servicio detallada que determine qué funciones van a asumir los agentes y cuáles son los protocolos concretos de actuación", ha explicado la portavoz del SUP, Ana Alarcón.
El sindicato subraya que, aunque el operativo está liderado por las autoridades sanitarias, los agentes necesitan conocer con exactitud su papel en un dispositivo que califican de "excepcional".
Así será la evacuación de los pasajeros del MV Hondius cuando fondee en Tenerife: en lanchas al puerto y por carretera al avión
Los pasajeros abandonarán el barco en grupos de cinco mediante lanchas, las cuales llegarán al muelle, ya que el puerto no cuenta con la infraestructura suficiente para recibir a pasajeros procedentes de cruceros. Y es que la decisión de escoger el puerto del archipiélago canario como fin de este viaje no ha sentado bien a la sociedad canaria en general, ya que consideran que se pone en peligro la salud pública de los canarios. Pero, por su parte, los expertos afirman que es el puerto "más cercano a un centro europeo" y que cuenta, además, con más medios.
Una vez en el muelle, los pasajeros serán conducidos por carretera, en principio en autobuses, directamente a la escalera del avión en el aeropuerto de Tenerife Sur (situado a diez minutos del puerto). Básicamente, nadie podrá salir del buque hasta que el transporte esté completamente preparado así como toda la zona perimetrada. En cuanto al cadáver de la persona fallecida, este también será evacuado, pero con un protocolo independiente.
Así fue el brote de hantavirus en Argentina con 34 contagiados y 11 muertos en 2018 que ahora es clave para entender cómo se contagia
El virus se ha vuelto el foco de atención tras detectarse un brote en un crucero de lujo que ha causado tres muertes y que ya tiene destino España, donde fondeará para permitir el traslado de los posibles contagios a sus países de origen.
Echando la vista atrás, es conveniente recordar que los datos registrados este último año ubican a Argentina como el país con mayor cantidad de casospor hantavirus. De hecho, desde enero se han contabilizado un total de 41 casos, según ha indicado el Ministerio de Salud argentino.
En 2018 se dio uno de los brotes más importantes en el país, cuando a raíz de una fiesta de cumpleaños celebrada en Epuyén, al sur de Argentina, se originaron 34 contagios y 11 muertes. Este brote permitió a científicos y equipos médicos estudiar en profundidad las causas y consecuencias de este virus que, recordemos, no tiene tratamiento y tiene una tasa de mortalidad de hasta un 50%.