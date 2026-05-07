Última hora del brote de Hantavirus, en directo: Robles dice que la cuarentena de los 14 españoles será "voluntaria"
Hay cierta confusión por las declaraciones de la ministra de Defensa sobre la cuarentena a la que, según anunció la ministra de Sanidad, serán sometidos los viajeros españoles en el hospital militar Gómez Ulla de Madrid. El crucero afectado atracará en Tenerife y los demás pasajeros "asintomáticos" repatriados.
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Mónica García y Torres examinan con Clavijo la situación del crucero con el brote vírico
Los ministros de Sanidad, Mónica García, y Política Territorial, Ángel Víctor Torres, reciben este mediodía en Madrid al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para examinar la emergencia sanitaria del crucero MV Hondius, según han informado fuentes del Ejecutivo canario.
En los dos últimos días, Fernando Clavijo se ha quejado de que el Gobierno de España haya aceptado la petición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de que el crucero recibiera asistencia en Canarias, pese al criterio en contra de la comunidad autónoma.
El PP critica que la cuarentena de los españoles del barco con hantavirus sea voluntaria: "Nadie al volante"
La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha expresado este jueves la oposición de su partido a que la cuarentena de los 14 españoles que se encuentran en el crucero afectado por un brote de hantavirus sea voluntaria, y cargó contra la gestión del Gobierno aseverando que no hay "nadie al volante".
Trasladados a Ámsterdam los dos contagiados que pararon en Canarias, en un nuevo avión medicalizado
Los dos pacientes con hantavirus del crucero 'MV Hondius' que volaban desde Praia (Cabo Verde) en un avión de vuelta a Países Bajos, y tuvieron que realizar una escala técnica en Gran Canaria ante la negativa de Marruecos, ya han sido trasladados a Ámsterdam en un nuevo avión medicalizado distinto al que inicialmente se encontraba en el aeropuerto canario, según han confirmado fuentes del Ministerio de Sanidad.
"Nuestra cuarentena no fue voluntaria"
Entrevista a Óliver Cuadrado, español que pasó una cuarentena en el Gómez Ulla, en Más de uno
"En nuestro caso nuestra cuarentena era obligatoria por el acuerdo al que llegó el gobierno chino con el gobierno español. Cuando llegamos a España dimos negativo desde el primer momento, pero tuvimos que estar 14 días en cuarentena".
"Estuvimos 14 días de cuarentena en el Gómez Ulla"
Entrevista a Óliver Cuadrado, español que pasó una cuarentena en el Gómez Ulla, en Más de uno
"Desde el Hospital Gómez Ulla nos lo pusieron bastante fácil porque nos habilitaron una sala, aunque eran días largos. Cada uno tenía su habitación donde por la mañana pasaban los médicos para tomarnos la temperatura".
Uno de los españoles atrapados en el crucero del hantavirus: "Estamos bien, que es lo importante"
El diario La Nueva España recoge el testimonio de uno de los españoles atrapados en el 'Hondius', el buque afectado por el brote de hantavirus, y explica cómo está siendo la espera hasta que el Gobierno consiga llevarles de nuevo a Asturias, ya que son de allí: "Estamos bien, que es lo importante", han sido las palabras escritas a través de un mensaje de WhatsApp con las que Daniel López-Velasco, hijo de los bioquímicos, Carlos López Otín y Gloria Velasco Cotarelo, que ha intercambiado con el periódico.
Alsina, sobre la nueva discrepancia en el Gobierno sobre la "voluntariedad" de la cuarentena: "¿Hablan las ministras entre ellas?"
Carlos Alsina reflexiona sobre la nueva discrepancia en el seno del Gobierno de coalición, esta vez, entre la ministra de Sanidad, Mónica García, que el miércoles aseguró que los pasajeros españoles del buque del hantavirus serían trasladados al Hospital Gómez Ulla para permanecer en cuarentena, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, que horas después matizó que ese traslado sería "voluntario".
"Tres veces en cuarenta segundos, eso fue lo que repitió Margarita Robles lo de la voluntariedad. ¿Hablan las ministras entre ellas? ¿Se comunican los ministros del Gobierno de España entre ellos? Si todo es voluntario, ¿qué control es ese? Porque la libertad de las personas está por delante. Ya, pero, o aplicas criterios de salud pública que legalmente te den cobertura para poder obligar a alguien a seguir una cuarentena o has perdido el control del brote", explica Alsina.
Reino Unido prepara la repatriación de británicos del MV Hondius y sigue de cerca a su evacuado a Países Bajos
El Gobierno de Reino Unido ha confirmado la nacionalidad británica de uno de los tres pacientes sospechosos de hantavirus evacuados del crucero MV Hondius a Países Bajos y está preparando la repatriación de sus restantes ciudadanos a bordo, que podrán regresar si siguen sin presentar síntomas una vez que el barco atraque en su próximo destino, aunque Londres ha querido señalar que "el riesgo para la población general sigue siendo muy bajo".
Así lo ha señalado la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA, por sus siglas en inglés) en un comunicado en el que sitúa a "un ciudadano británico" entre los tres evacuados bajo tratamiento médico en Países Bajos, donde asegura mantener "un contacto estrecho con los equipos médicos" a cargo de los tres pacientes.