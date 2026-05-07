Última hora del brote de Hantavirus, en directo: Robles dice que la cuarentena de los 14 españoles será "voluntaria"

Mónica García y Torres examinan con Clavijo la situación del crucero con el brote vírico

Los ministros de Sanidad, Mónica García, y Política Territorial, Ángel Víctor Torres, reciben este mediodía en Madrid al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para examinar la emergencia sanitaria del crucero MV Hondius, según han informado fuentes del Ejecutivo canario.

En los dos últimos días, Fernando Clavijo se ha quejado de que el Gobierno de España haya aceptado la petición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de que el crucero recibiera asistencia en Canarias, pese al criterio en contra de la comunidad autónoma.