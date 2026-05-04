Qué es el hantavirus: la causa por la que han muerto tres personas en un crucero con destino Canarias

Un brote de hantavirus ha provocado la muerte de tres personas a bordo del crucero MV Hondius, que viajaba por el océano Atlántico, con destino final a las Islas Canarias. El barco, que partió desde Ushuaia (Argentina), ha quedado retenido en Cabo Verde mientras las autoridades sanitarias intentan controlar la situación.

De los seis individuos afectados, tres han fallecido y uno se encuentra ingresado en una unidad de cuidados intensivos en un hospital sudafricano, según ha confirmado la OMS.

La primera víctima fue un hombre de 70 años que falleció en el propio crucero y cuyo cadáver fue retirado del barco en el territorio británico de Santa Elena, en el Atlántico Sur. Su mujer trató de coger un vuelo de vuelta a Holanda, pero se desplomó en las instalaciones de un aeropuerto sudafricano y murió más tarde en un hospital cercano. La tercera víctima sigue sin identificar.

La Organización Mundial de la Salud ha activado una respuesta internacional para investigar el origen del brote. Entre las hipótesis se encuentra una posible exposición al virus durante el viaje o la presencia de contaminación en el propio barco.

Qué es el hantavirus

El hantavirus es un grupo de virus que se encuentra principalmente en roedores como ratas o ratones. Puede transmitirse a los humanos al inhalar partículas contaminadas procedentes de su orina, heces o saliva y, aunque es una infección poco frecuente, puede resultar muy grave hasta el punto de provocar la muerte, pues afecta directamente a los pulmones.

En los casos más severos, la enfermedad puede causar insuficiencia respiratoria y tiene una tasa de mortalidad elevada, que puede rondar hasta el 40%. Además, no existe un tratamiento específico ni una vacuna ampliamente disponible, por lo que la atención médica se centra en aliviar los síntomas.

Como curiosidad, fue la causa de la muerte del actor americano Gene Hackman y su mujer, al encontrarse su vivienda infestada de roedores, heces de los mismos y un desorden de tal magnitud que propiciaba la proliferación de ratones en el hogar y la propagación del hantavirus.

Las autoridades sanitarias continúan investigando este brote, ya que el contagio entre personas es poco habitual, lo que hace especialmente relevante identificar cómo se produjo la transmisión en un entorno cerrado como un crucero. Mientras tanto, los pasajeros y la tripulación permanecen bajo vigilancia médica hasta descartar nuevos casos.