Cómo se contagia el hantavirus y qué se debería hacer con el crucero afectado: "Prohibir el desembarco de enfermos no es ético"

El crucero MV Hondius se ha visto envuelto en la polémica tras detectarse un brote de hantavirus a bordo que ha afectado a varios tripulantes y pasajeros. El barco partió el 1 de abril desde Ushuaia con destino a las Islas Canarias. Durante la travesía falleció un pasajero y, posteriormente, su viuda murió tras llegar a Países Bajos. La OMS ha confirmado al menos siete pacientes contagiados dentro de la embarcación. Por el momento, la información oficial sobre su destino es limitada, aunque uno de los posibles destinos donde podría desembarcar el buque es Canarias.

A raíz de esta situación, Carlos Alsina ha conversado con el infectólogo argentino Eduardo López, quien ha explicado que el hantavirus es una enfermedad transmitida por roedores, especialmente por ciertos tipos de ratones colilargos. En Argentina circula una variante conocida como hantavirus Andes, que provoca cuadros más graves que otros tipos de este virus.

Un periodo de incubación largo

El especialista ha detallado que el periodo de incubación es relativamente largo, entre 7 y 28 días. La enfermedad suele comenzar con síntomas similares a los de una gripe, pero a los pocos días puede derivar en un compromiso pulmonar y cardíaco severo, lo que explica su elevada tasa de mortalidad, que según López está "situada entre el 30% y el 35%, comparable a la de la fiebre amarilla". En Argentina se registran entre 37 y 100 casos al año, principalmente en zonas rurales o boscosas del suroeste del país.

La tasa de mortalidad está situada entre el 30% y el 35%

Posible contagio entre seres humanos

El contagio se produce cuando las partículas del virus, presentes en heces y orina de roedores, se aerosolizan al mover objetos o barrer, por lo que no es necesario un contacto directo con el animal. Además, López ha advertido de que puede haber transmisión entre personas cuando existe un contacto estrecho.

Sobre el origen del brote en el barco, se manejan varias hipótesis. Una de ellas es la existencia de un caso índice que habría embarcado ya infectado en Ushuaia, dado que presentó síntomas a los pocos días. También se baraja la posibilidad de exposición previa en tierra, aunque en Tierra del Fuego no se han identificado casos recientes, o incluso la presencia de roedores a bordo.

Cuidados intensivos para los afectados

Para contener la situación, el experto ha sido claro: los afectados deben ser desembarcados y trasladados a centros sanitarios especializados bajo estrictas medidas de aislamiento. "Éticamente no se puede dejar a bordo a un paciente que requiere cuidados intensivos", ha subrayado. Asimismo, es necesario evaluar a los pasajeros con síntomas leves —como malestar general o dolor de cabeza— para descartar nuevos contagios. La eliminación del virus, ha añadido, no es inmediata y puede prolongarse durante varios días.