Cuántos casos de hantavirus han sido detectados en el crucero afectado y cuántos españoles viajan en él

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha identificado siete casos (dos confirmados por laboratorio y cinco casos sospechosos), incluyendo tres fallecimientos, un paciente en estado crítico y tres personas con síntomas leves del brote de hantavirus declarado en el barco que se encuentra actualmente frente a las costas de Cabo Verde.

"El 2 de mayo de 2026 se informó a la Organización Mundial de la Salud de que un grupo de pasajeros con enfermedad respiratoria grave iba a bordo de un crucero. El barco transporta a 147 pasajeros y tripulantes", ha informado la OMS.

Según la información de la Organización Médica de la Salud, el inicio de la enfermedad ocurrió entre el 6 y el 28 de abril de 2026 y se caracterizó por fiebre, síntomas gastrointestinales, rápida progresión hacia neumonía, síndrome agudo de dificultad respiratoria y 'shock'.

Aunque las investigaciones continúan, añaden, "el brote se gestiona mediante una respuesta internacional coordinada e incluye investigaciones en profundidad, aislamiento y atención de casos, evacuación médica e investigaciones de laboratorio". En ese grupo de estados que trabajan en una respuesta internacional están España, Cabo Verde, Países Bajos, Sudáfrica y Reino Unido.

Traslado de las dos personas enfermas

"Hasta el momento, no se ha identificado a ninguna otra persona con síntomas", advierten en un comunicado. Así, esperan que en la próximas horas se realice el traslado médico de las dos personas enfermas - de nacionalidad británica y neerlandesa-, y una persona relacionada con el pasajero fallecido el 2 de mayo.

El resto de pasajeros y tripulantes permanecerán a bordo hasta que se defina y autorice un puerto de desembarque, entre los que se barajan Gran Canaria o Tenerife. "El ambiente a bordo del Hondius se mantiene tranquilo, con los pasajeros generalmente serenos", señalan desde Oceanwide Expeditions que, afirma, "trabaja para brindar claridad y tranquilidad a los pasajeros, así como para agilizar su desembarque y control médico".

Tres muertos

El 11 de abril murió un pasajero a bordo del crucero, cuya causa de muerte no se pudo determinar durante el viaje, y cuyo cuerpo fue desembarcado el 24 de abril en Santa Elena, acompañado por su esposa para la repatriación. Días después, el 27 de abril, la naviera fue informada de que la mujer había enfermado durante el viaje de regreso y había fallecido, y el 4 de mayo se confirmó en ella una variante de hantavirus; ambos eran de nacionalidad neerlandesa.

Ese mismo 27 de abril otro pasajero, británico, enfermó de forma grave y fue evacuado a Sudáfrica, donde permanece en la UCI de Johannesburgo en estado crítico pero estable, también con una variante de hantavirus confirmada. El 2 de mayo murió un tercer pasajero, de nacionalidad alemana, cuya causa de fallecimiento aún no se ha establecido.

14 españoles a bordo

Este lunes el Ministerio de Sanidad ha confirmado que en el crucero viajan 14 españoles, 13 pasajeros y un miembro de la tripulación; cinco de los pasajeros con residencia en Cataluña. El Ministerio mantiene un seguimiento estrecho en coordinación con la OMS y con las autoridades de Países Bajos y Reino Unido.

El barco, con 149 personas (88 pasajeros) de 23 nacionalidades, zarpó de Ushuaia (Argentina) el 20 de marzo rumbo a Cabo Verde, con escala en Sudáfrica, y tenía previsto terminar el viaje el 4 de mayo.