En directo, última hora de la guerra: Irán envía una nueva propuesta para las negociaciones con Estados Unidos

Irán acusa a EEUU de "mentir" con sus cifras de coste de la guerra y afirma que son "cuatro veces superiores"

El Gobierno de Irán ha acusado a Estados Unidos de "mentir" con sus cifras sobre el coste de la ofensiva conjunta con Israel contra el país, lanzada el 28 de febrero, y ha afirmado que los datos "son cuatro veces superiores" a los 25.000 millones de dólares (unos 21.400 millones de euros) reconocidos el miércoles por el Pentágono.

"El Pentágono está mintiendo. La apuesta de (el primer ministro de Israel, Benjamin) Netanyahu le ha costado directamente a Estados Unidos 100.000 millones de dólares (cerca de 85.600 millones de euros) hasta ahora, cuatro veces más de lo que se afirma", ha manifestado el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi.

Así, ha resaltado en un mensaje en redes sociales que, además, "los costes indirectos a los contribuyentes son mucho más elevados". "La factura mensual para cada hogar estadounidense es de 500 dólares (cerca de 425 euros), y aumenta rápidamente", ha señalado, antes de apuntar que "Israel primero siempre significa Estados Unidos último".