En directo, última hora de la guerra: Irán envía una nueva propuesta para las negociaciones con Estados Unidos
Según medios iraníes, el país persa ha enviado a los negociadores pakistaníes su última propuesta para Estados Unidos
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Israel trasladará al país a dos activistas de la flotilla tras liberar al resto en la isla griega de Creta
El Gobierno de Israel ha anunciado que dos de los activistas de la Global Sumud Flotilla detenidos tras la interceptación de más de dos decenas de barcos el miércoles en aguas internacionales en el mar Mediterráneo serán trasladados al país para ser "interrogados", mientras que otros más de 170 han desembarcado ya en la isla griega de Creta.
"Saif abú Keshek, sospechoso de afiliación a una organización terrorista, y Thiago Ávila, sospechoso de actividades ilegales, serán llevados a Israel para ser interrogados", ha dicho el Ministerio de Exteriores israelí en un mensaje en redes sociales, donde ha recalcado que "Israel no permitirá la ruptura del legal bloqueo naval a Gaza".
Irán acusa a EEUU de "mentir" con sus cifras de coste de la guerra y afirma que son "cuatro veces superiores"
El Gobierno de Irán ha acusado a Estados Unidos de "mentir" con sus cifras sobre el coste de la ofensiva conjunta con Israel contra el país, lanzada el 28 de febrero, y ha afirmado que los datos "son cuatro veces superiores" a los 25.000 millones de dólares (unos 21.400 millones de euros) reconocidos el miércoles por el Pentágono.
"El Pentágono está mintiendo. La apuesta de (el primer ministro de Israel, Benjamin) Netanyahu le ha costado directamente a Estados Unidos 100.000 millones de dólares (cerca de 85.600 millones de euros) hasta ahora, cuatro veces más de lo que se afirma", ha manifestado el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi.
Así, ha resaltado en un mensaje en redes sociales que, además, "los costes indirectos a los contribuyentes son mucho más elevados". "La factura mensual para cada hogar estadounidense es de 500 dólares (cerca de 425 euros), y aumenta rápidamente", ha señalado, antes de apuntar que "Israel primero siempre significa Estados Unidos último".
El queroseno al alza por la guerra en Irán: el tráfico aéreo cae un 10 % en Asia-Pacífico
El tráfico aéreo en Asia-Pacífico ha caído alrededor de un 10 % desde el inicio de la guerra en Irán. Con el queroseno al alza, las aerolíneas están recortando rutas menos rentables y el número de aviones aparcados puede seguir creciendo de cara al verano si persisten los bloqueos en el estrecho de Ormuz.
El precio del combustible de aviación en Asia, con referencia en Singapur, se disparó tras el estallido de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán: pasó de unos 90 dólares por barril a superar los 230 a comienzos de marzo, antes de corregirse, y se mantiene en niveles superiores a los previos al conflicto, según S&P Global.
La prima que se paga por el queroseno en Singapur alcanzó un máximo histórico a finales de marzo, de acuerdo con la misma consultora, que atribuyó el récord a unos compradores "dispuestos a pagar un sobreprecio inusualmente elevado para asegurar cargamentos inmediatos, en un contexto de disrupciones logísticas y escasez".
El jefe del aparato judicial de Irán apoya un diálogo con EEUU lejos de "imposiciones"
El jefe del aparato judicial de Irán, Golamhosein Mohseni Ejei, ha recalcado que Teherán "nunca ha abandonado la mesa de negociaciones" y ha sostenido que el diálogo con Estados Unidos "debe estar basado en la lógica y la racionalidad", lejos de "imposiciones" para un acuerdo que ponga fin al conflicto en Oriente Próximo.
"La República Islámica de Irán nunca ha abandonado la mesa de negociaciones. Siempre hemos acogido con beneplácito las negociaciones, pero negociaciones basadas en la lógica y la racionalidad; desde luego, no aceptamos imposiciones", ha manifestado, según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.
"Un enemigo que no ha logrado ninguno de sus objetivos mediante la agresión y las amenazas, ciertamente no puede adoptar una postura de imposición y exigencias en la mesa de negociaciones", ha manifestado. "No damos la bienvenida a la guerra, pero no la tememos", ha reiterado.
Francia "no tiene ninguna razón" para entrar en la guerra en Oriente Medio, según el ministro de Exteriores
El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, ha asegurado que su país "no tiene ninguna razón para entrar" en la guerra entre Estados Unidos e Irán que ha disparado los precios de la energía por la paralización del estrecho de Ormuz.
Barrot ha hecho estas declaraciones al canal BFMTV tras visitar esta semana Arabia Saudí, Catar, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Omán, en un momento de incertidumbre por la posible ruptura del alto el fuego entre Washington y Teherán.
"Debemos hacer todo lo posible para evitar que se reanuden las hostilidades, ya que todo el mundo ha visto, desde el comienzo de esta guerra -que nosotros no hemos aprobado y en la que no hemos participado-, que los riesgos de escalada son extremadamente elevados", señaló el jefe de la diplomacia francesa.
Irán envía a los negociadores pakistaníes su última propuesta para llegar a un acuerdo con Estados Unidos
Irán envió el jueves su última propuesta para las negociaciones con Estados Unidos a los mediadores pakistaníes, según informó el viernes la agencia estatal de noticias IRNA.