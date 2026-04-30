Qué pasa con Rosa Peral y por qué ha sido trasladada de nuevo a otra prisión

Rosa Peral ha sido trasladada de nuevo a la prisión de Brians 1, en Barcelona, después de permanecer en el Centre Penitenciari de Mas d'Enric, en Tarragona. La que fuera agente de la Guardia Urbana fue acusada de haber matado a su entonces pareja junto a su amante, Albert López, que también fue condenado a 20 años. Ahora, la exagente cumple una condena de 25 años por el conocido 'crimen de la Guardia Urbana', uno de los casos más mediáticos en España.

Peral ingresó en prisión en 2017 y, desde entonces, ha generado varios conflictos en los centros penitenciarios. A los pocos meses de ingresar en Wad-Ras, una cárcel solo para mujeres también en Barcelona, trató de agredir a la directora del centro. Este hecho y varios más motivaron su traslado a Brians 1, ya que, según diversas informaciones, la interna tiene una actitud conflictiva.

Fuentes penitenciarias apuntan a que Rosa Peral habría ideado un plan para agredir a una funcionaria del personal de Mas d'Enric. El personal ha declarado, además, que Rosa Peral tiene una actitud "muy manipuladora". No obstante, su abogada, Núria González, asegura que no hay expediente formal que justifique el traslado.

El supuesto incidente ideado por Rosa Peral

Según fuentes de varios medios, Rosa Peral, que ya se encuentra en el módulo de ingresos del centro penitenciario barcelonés, el traslado de la interna responde a la necesidad de garantizar la seguridad de los funcionarios. La exagente habría intentado organizar una agresión contra una trabajadora del módulo de mujeres. No obstante, estos hechos no han sido confirmados por la administración penitenciaria.

Además, no sería la primera vez que Peral protagoniza conflictos dentro de una prisión. Ya en 2017, durante su estancia en Wad-Ras, intentó, presuntamente, agredir a la directora del centro.

'El crimen de la Guardia Urbana'

Rosa Peral ingresó en prisión el 16 de mayo de 2017, 15 días después de la muerte violenta de su entonces pareja, Pedro Rodríguez. Rosa, autora del crimen junto a su amante y también agente, Albert López, calcinó el cuerpo de Pedro Rodríguez después de haberlo matado.

La exagente acusaba a Albert López de haber matado a su pareja por celos. En cambio, López acusaba a Peral de haberlo matado porque la había agredido y, posteriormente, le pidió ayuda para deshacerse del cadáver. La fiscalía, por su parte, apuntaba a que los dos asesinaron a Pedro Rodríguez a través de un plan premeditado.

La Justicia condenó a Rosa Peral a 25 años de prisión y a Albert López a 20 años como coautor de los hechos. El caso, además, tuvo una enorme repercusión mediática por la brutalidad del crimen y porque todos los implicados eran agentes, lo cual derivó, incluso, en una adaptación audiovisual en 2023.