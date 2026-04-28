La edad de jubilación cambia en 2027: este es el tiempo necesario cotizado para acceder al 100% de la pensión

En un día en el que el gasto en pensiones alcanza la cifra récord de 14.336 millones de euros en el mes de abril, cabe recordar que, a partir de 2027, cambiará la edad de jubilación. Para esa fecha, el sistema completará el proceso progresivo iniciado con la reforma de las pensiones de 2011, estableciendo la edad de jubilación en 67 años para quienes no hayan cotizado al menos 38 años y seis meses.

Esta medida pone fin al periodo transitorio que establecía el tiempo mínimo de cotización para jubilarse en los 65 años, aumentando así paulatinamente hasta los 67 en el caso de tener menos de 38 años y seis meses cotizados. Por otro lado, la jubilación a los 65 años seguirá siendo posible, siempre y cuando se cuente con 38 años y seis meses cotizados.

Cambio respecto a 2026

Respecto al presente año, ha aumentado en dos meses la edad ordinaria para quienes tenían menos de 38 años y tres meses cotizados. Los años cotizados se sitúan, hasta el 1 de enero de 2027, en 66 años y 10 meses, mientras que, llegados al 2027, se fijará en 67 años para aquellos que tengan cotizados menos de 38 años y seis meses.

Así pues, la modificación que se aplicará en 2027 implica un incremento de dos meses adicionales para este colectivo y elevará el mínimo de cotización exigido para mantener la jubilación a los 65 años.

Comparativa de la edad de jubilación en 2026 y 2027. | Onda Cero

Condiciones para la jubilación anticipada

La jubilación anticipada voluntaria continuará siendo una opción viable, teniendo en cuenta que esta implicará una reducción en la pensión. Esto significa que tanto empleados como autónomos podrán acogerse a esta jubilación hasta dos años antes de la edad ordinaria siempre que acrediten un mínimo de 35 años cotizados, con al menos dos años en los últimos 15 anteriores a la petición.

Esto significa que a partir de 2027, los que tengan derecho a jubilarse a los 65 años podrán anticipar su jubilación hasta los 63. Los que tienen una edad legal de jubilación a los 67 años, por otro lado, podrían optar por la jubilación anticipada a partir de los 65 años, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos.

No obstante, cabe recalcar que la pensión se verá reducida si se adelanta la jubilación. La Seguridad Social utiliza coeficientes de reducción en función de los meses de anticipación y los años que se ha contribuido. Esta disminución en la jubilación anticipada voluntaria puede oscilar entre el 2,81% y el 21% para el año 2026.

De este modo, la reforma de las pensiones finaliza una de las modificaciones más significativas del sistema de Seguridad Social en los últimos años. El objetivo declarado ha sido mantener un equilibrio entre la protección social y la sostenibilidad financiera en una situación de envejecimiento demográfico.