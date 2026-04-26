Así fueron los primeros momentos tras el ataque a Trump: "La que más susto se ha llevado ha sido Melania, que ha tenido que esconderse bajo la mesa"

El presidente estadounidense, Donald Trump, fue evacuado este sábado de la tradicional cena de corresponsales de la Casa Blanca después de que un hombre armado, que fue interceptado y detenido, intentara entrar al evento. Los centenares de asistentes a la cita, que incluían a la plana mayor del gobierno, tuvieron que ser evacuados.

El corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos, Agustín Alcalá, ha narrado en Julia en la onda cómo se vivieron esos primeros momentos tras el inicio del tiroteo en el que el Servicio Secreto actuó de una manera muy rápida para sacar no solo a Donald Trump, sino a la plana mayor del Gobierno estadounidense.

Tercer atentado contra Trump en dos años

Agustín explica que este es el tercer intento de ataque contra el presidente estadounidense, siendo el más recordado el que estuvo a punto de costarle la vida en Pensilvania, cuando un francotirador le hirió en una oreja.

Donald Trump, tras el intento de asesinato | laSexta.com

El tiroteo se produjo durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, el evento más importante del año en Washington, justo antes de que el presidente comenzase a dar un discurso que, según sus propias palabras, "iba a ser el más inapropiado del evento".

Sin embargo, a pesar de todo lo visto en las imágenes y los momentos iniciales de confusión, "Trump no ha estado en peligro", pero sí "se ha llevado un susto de muerte": "Yo creo que la persona que más susto se ha llevado ha sido Melania Trump, que ha tenido que esconderse debajo de la mesa del escenario mientras los escoltas de su marido le sacaban del lugar".

Los tres niveles de protección que tiene Trump

Eran las 20:36horas de la noche en el interior del Hotel Hilton de Washington cuando Trump se encontraba hablando con la presidenta de la Asociación de Periodistas de la Casa Blanca y corresponsal de la CBS, y ya se había servido el primer plato de la cena. En ese momento, se han escuchado una media docena de disparos y ha comenzado el caos.

No obstante, el presidente nunca ha estado en peligro gracias a la fuerte seguridad que tiene. Agustín explica que Trump tiene tres niveles de protección. El primero es su escolta personal, cuya única misión es cruzarse delante de las balas si hay algún tiroteo o sacarle inmediatamente del lugar.

El segundo nivel -que son las imágenes que han dado la vuelta al mundo- son los agentes de la Unidad contra Asaltos, esos cuatro agentes con cascos y uniformes negros, con chalecos antibalas, con rifles automáticos y que están entrenados para disparar en caso de que haya un tirador. Son los que, durante los momentos de tensión, han empezado a apuntar con sus fusiles a los mil invitados que había en la sala por si el tirador se encontraba entre ellos.

"Caos total"

Una de las escenas más sorprendentes ha sido la cantidad de escoltas y miembros de la protección de los invitados. Hay que tener en cuenta que no sólo estaban el presidente y su esposa, sino también el vicepresidente, miembros del Gabinete, el secretario de Estado, el secretario de Defensa, el secretario del Tesoro, de Justicia, de Salud, el presidente del Congreso, es decir, todos los miembros de la Administración estaban presentes y también algunos que son los que forman parte de la línea de sucesión. "Todos con sus pistolas y revólveres en las manos, han salido de la sala y se ha producido ese momento de caos total".

El tirador, viendo que la seguridad era muy fuerte, ha corrido rápidamente hacia una mesa de seguridad que había en la entrada y que estaba protegida por miembros del tercer nivel de seguridad, que son los miembros del Servicio Secreto que va a de uniforme: "Todos estaban con traje y han disparado para detenerle".

Vídeo: Reuters | Reuters

Mismo lugar en el que Ronald Reagan también fue tiroteado

El ataque ha ocurrido en los sótanos del Hotel Hilton, famoso porque en el año 1981, John Oakley Jr. cometió con éxito un atentado contra Ronald Reagan, hiriéndolo muy cerca del corazón, por lo que tuvo que ser ingresado en el hospital.

Sin embargo, en este caso, tras la detención del tirador, el presidente ha dicho que tenía intención de continuar con la cena y su posterior mensaje, pero el Servicio Secreto ha decidido que no era conveniente, por lo que se lo han llevado y, posteriormente, sí ha comparecido ante la prensa en la Casa Blanca.