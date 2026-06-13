Pakistán apunta que el acuerdo entre EEUU e Irán se finalizará "probablemente" en 24 horas

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha anunciado este sábado que "probablemente" el acuerdo entre Irán y Estados Unidos se "finalizará" en las próximas 24 horas mediante una "firma electrónica" del documento negociado; un acuerdo provisional que abre la puerta a 60 días de negociaciones sobre el programa nuclear iraní y el estrecho de Ormuz, entre otras cuestiones.

"Estamos más cerca que nunca de un acuerdo de paz. Probablemente se finalizará en las próximas 24 horas en las que Pakistán se prepara para la firma electrónica del acuerdo de paz inmediatamente después y para las negociaciones a nivel técnico de la próxima semana", ha explicado Sharif en redes sociales.

El primer ministro aprovecha además para expresar su agradecimiento a Estados Unidos y a Irán "por su compromiso con las negociaciones" y para destacar la postura de los países "hermanos" de la región "por su apoyo". "Confiamos en que este histórico acuerdo de paz siente unas bases firmes para una paz duradera", ha apuntado en un mensaje en el que además menciona por este orden al presidente estadounidense, Donald Trump; al vicepresidente JD Vance; al secretario de Estado, Marco Rubio; al negociador Steve Witkoff; al presidente iraní, Masud Pezeshkian, y al ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi.

"Si se aprueba, el acuerdo se firmará de manera remota"

Este último, Abás Araqchí, afirmó hace unas horas que Irán podría firmar un memorando de entendimiento con Estados Unidos en "los próximos días", de manera digital y no presencial. "Estamos más cerca que nunca en estos momentos y esperamos que se produzca en los próximos días", dijo Araqchí en unas declaraciones en la televisión estatal iraní.

"Si se aprueba, el acuerdo se firmará de manera remota", aseguró el jefe de la diplomacia iraní, contradiciendo las informaciones procedentes de Estados Unidos que apuntan a una posible rúbrica en una ciudad europea.

Liberación de activos iraníes, Ormuz y fin de las hostilidades en Líbano

Según la versión de Araqchí, el acuerdo cuenta con dos partes; la primera hace referencia a la liberación de activos iraníes bloqueados en el extranjero, al levantamiento del bloqueo tanto estadounidense como iraní de Ormuz y el fin de las hostilidades en todos los frentes, incluido el Líbano.

El diplomático aseguró además que Irán establecerá un sistema de control de Ormuz, por donde transitaba el 20% del petróleo mundial antes de la guerra.

La cuestión nuclear

En la segunda parte del acuerdo se abordaría más adelante la cuestión nuclear, según el político iraní.

Araqchí consideró que "Irán es el ganador de la guerra con Estados Unidos", país que no pudo, en su opinión, derrotar a la República Islámica.

Desde Estados Unidos, también se espera firmar "en los próximos días" un acuerdo que cumpliría los "objetivos principales" del presidente, Donald Trump, como reabrir el estrecho de Ormuz y poner las bases para desmantelar el programa nuclear iraní, declaró este viernes un alto cargo de la Administración.

"Esperamos firmar este acuerdo en los próximos días. No puedo darle una fecha exacta", declaró bajo condición de anonimato un funcionario en una llamada con periodistas en la que dijo que confía en un 85% en que se podrá firmar el acuerdo.

A pesar de la aparente inminente firma de un acuerdo las tensiones continúan en Ormuz. La televisión estatal informó anoche de que la armada iraní atacó un buque que trataba de cruzar el estrecho “sin permiso“ mientras que desde Estados Unidos denunció que Irán lanzó drones en el estratégico paso.

Irán comenzará los funerales por Alí Jameneí el 4 de julio

Irán comenzará el 4 de julio los funerales del líder supremo Alí Jameneí, asesinado por Estados Unidos e Israel en la guerra, en unas ceremonias que se extenderán por tres ciudades y que culminarán con su entierro el 9 de julio en la ciudad religiosa de Mashad.

La mezquita Mosala de Teherán acogerá el féretro de Jameneí el 4 y 5 de julio y el 6 de julio una procesión funeraria recorrerá la capital, informaron este sábado medios estatales iraníes.

Un día más tarde la procesión funeraria recorrerá la ciudad religiosa de Qom, situada al sur de Teherán y sede de los principales seminarios del país islámico, y finalmente Jameneí será enterrado el 9 de julio en la ciudad nororiental de Mashad en el mausoleo del imán Reza, octavo del chiísmo.