Los impactantes vídeos de una Ceuta desbordada: miles de migrantes cruzan la frontera y deambulan por las calles

La ciudad autónoma de Ceuta ha amanecido con numerosas personas que seguían entrando desde Marruecos a primera hora de la mañana después de una madrugada en la que la afluencia por la zona fronteriza no ha cesado, según ha podido comprobar Europa Press. Miles de inmigrantes han accedido desde este jueves a la ciudad autónoma a nado y también a pie bordeando el espigón que separa de Marruecos la ciudad autónoma. Fuentes policiales precisan que son más de 20.000 las personas que habrían entrado a España.

El Ejército ha colocado sus tanques en la puerta de acceso a Ceuta desde el espigón para impedir que se dispersen y redirigir a los inmigrantes hacia el Polígono del Tarajal, una zona repleta de naves. El flujo de entradas no se ha cortado a primera hora de este viernes, pero esta noche también han sido muchos los inmigrantes que han regresado al Tarajal para volver a Marruecos por su propio pie.

Los extranjeros siguen entrando, pero no de manera descontrolada, como durante toda la jornada del jueves. Las autoridades quieren evitar que los inmigrantes se dirijan al centro de la ciudad y a las barriadas, donde desde ayer se encuentran durmiendo o deambulando. Los inmigrantes, marroquíes en su inmensa mayoría, caminan desorientados por las calles de toda la ciudad, sin saber adónde ir dado que en los centros de acogida no admiten nuevos ingresos.

Los impactantes vídeos de la llegada masiva de migrantes a Ceuta

Interior anunció un acuerdo con Marruecos para la devolución "lo antes posible"

Los recursos del área de Menores están "colapsados" desde el miércoles, como informaron desde la Ciudad Autónoma. Han reabierto dos centros de acogida para hacer frente a la demanda, y trabajan para habilitar otros tantos. El de adultos, el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) se encuentra saturado con más de mil residentes pese a tener 512 plazas. Además, en sus inmediaciones continúan llegando nuevas personas, ya hay más de un millar a la espera de ingresar.

Interior anunció que había acordado con Marruecos la devolución "lo antes posible" de "todos" los migrantes que habían entrado ilegalmente a Ceuta. Mientras, efectivos militares han sido desplegados en la frontera junto a la Guardia Civil y también para garantizar la seguridad en el conjunto de la ciudad autónoma.