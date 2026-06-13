Ione Belarra se presentará a las elecciones para competir contra Ayuso: "Esa mala persona insufrible"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra. ha anunciado por sorpresa su intención de ser la cabeza de lista de su formación para las próximas elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid previstas para mayo de 2027. La líder de Podemos ha elegido la clausura del acto 'Fiesta de la Primavera', uno de los principales foros ideológicos de la formación morada, para anunciar su candidatura. Con todo esto, Belarra pretende reactivar la izquierda en la comunidad y confrontar el modelo del Partido Popular.

El anuncio, durante el mitin, ha estado marcado por duras críticas de la futura candidata hacia la actual presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Belarra ha justificado su salto a la política autonómica asegurando que hay que "dar esta pelea con toda la fuerza". "He decidido encabezar una candidatura para la Comunidad de Madrid, porque creo que es lo que hay que hacer, hay que torcerle de una vez por todas el brazo a esa mala persona insufrible que es la señora Ayuso", ha sentenciado Belarra.

Belarra, harta de la "mierda de gobernantes"

Con este movimiento, Podemos busca recuperar terreno de la izquierda sustituyendo como cabeza de lista a Isa Serra por Ione Belarra. Esto se debe a que en las últimas elecciones autonómicas Podemos quedó fuera de la Asamblea de Madrid por solo dos décimas al obtener un 4,73% de los votos (el mínimo es el 5%). Belarra, además, no se ha contenido a la hora de criticar a la derecha madrileña y a la gestión del Partido Popular, afirmando estar "harta de la mierda de gobernantes" que hay en Madrid. Fuentes de la formación han explicado que, con este cambio en el partido, ponen "toda la carne en el asador" para volver a entrar en las instituciones madrileñas, ya que buscaban un "candidato potente".

También, la líder de la formación morada ha apelado al votante de izquierdas de la región quien, Belarra ha manifestado que tiene "mucha rabia que todo el mundo se ha rendido en esta comunidad", refiriéndose al PSOE y, sobre todo, a Mónica García de Más Madrid, sobre quienes Belarra ha indicado que "ya han renunciado a pelear en Madrid". La líder de Podemos ha apuntado también a que habrá un candidato potente al Ayuntamiento de Madrid, donde actualmente tampoco tienen representación.

Aunque Belarra ha anunciado su intención de presentarse a las autonómicas, los inscritos al partido deben antes votar si quieren que sea la candidata de Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid cuando se convoquen, un proceso habitual que tiene el partido para elegir a sus cargos.