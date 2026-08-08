Cerco al Gobierno para que dé explicaciones sobre Ceuta: las preguntas que todavía no tienen respuesta sobre la entrada masiva por la frontera

Mientras Ceuta sigue amaneciendo con varias situaciones sin resolver desde el cruce masivo de sus fronteras hace una semana, el Gobierno dilata las explicaciones en sede parlamentaria ante las críticas de la oposición. "Se toman cinco semanas de vacaciones para explicar el mayor ataque a nuestra integridad territorial", aseguran desde el PP, que ha fijado las comparecencias de los ministros mucho antes de las que pretende realizar el Ejecutivo en el Congreso a final de mes.

Después de aprobar que agosto sea mes hábil a todos los efectos y aprovechando su mayoría absoluta en el Senado, los populares pretenden así que los ministros comparezcan la próxima semana en la Cámara Alta para informar de la situación en Ceuta. No obstante, el Gobierno registrará en el Congreso la solicitud de comparecencia en periodo extraordinario de los ministros de Presidencia, Interior, Exteriores y Defensa en la última semana de agosto.

Fuentes del Ejecutivo han recordado que el PP ha presentado las mismas solicitudes de comparecencia tanto en el Congreso como el Senado, y que para evitar duplicidades y teniendo en cuenta la importancia y alcance de la cuestión, ha decidido que las comparecencias sean en la cámara constitucionalmente prevalente, el Congreso.

Sin embargo, el PP insiste en que haya ya comparecencias la próxima semana en el Senado y así lo ha pedido en el escrito que ha presentado en el registro de la Cámara Alta. En concreto, plantea que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska comparezca ante la comisión de Interior el miércoles, día 12 de agosto; y que la titular de Defensa, Margarita Robles, lo haga al día siguiente ante la comisión correspondiente.

Además, pide que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, comparezca ante la comisión encargada de estos asuntos el día 17 de agosto.

Fuentes del grupo popular del Senado han criticado la decisión del Gobierno de que los ministros comparezcan en la última semana de agosto y solo en el Congreso, y rechazan que la Cámara baja sea prevalente para dar cuenta sobre estos asuntos. Por el contrario, consideran que si hay una cámara natural para informar de la situación que se vive en Ceuta, es el Senado.

Las cuestiones sin resolver tras la crisis en Ceuta: de los menores al CNI

El principal tema que sigue sin una resolución es el de los menores presentes en la ciudad autónoma. Con cifras que bailan según la administración, queda pendiente conocer los planes del Ejecutivo sobre esta cuestión, si se habla de un posible reparto y qué ocurrirá con las comunidades que se nieguen, como ya ha planteado Vox en los gobiernos regionales de Extremadura, Aragón y Castilla y León.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha acudido a Ceuta una semana después de la entrada masiva de migrantes y ha afirmado que esperan poder realizar las primeras reubicaciones de menores desde Ceuta a otras autonomías en "pocas semanas" y ha elevado a 1.342 niños la cifra que la Policía Nacional ha censado ya.

En rueda de prensa, la ministra ha anunciado la puesta en marcha de una partida presupuestaria para la acogida "solidaria y vinculante" de estos menores, para lo cual se convocará una Comisión Sectorial de Infancia la próxima semana y una Conferencia Sectorial de Infancia para finales del mes de agosto.

"La intención es habilitar esa partida con carácter urgente y comenzar con la acogida en la península de estos menores en coordinación con el resto de comunidades autónomas", ha advertido.

Las diferentes gestiones de Interior y Defensa también han sido objeto de debate, con Marlaska en el punto de mira y también el CNI. Desde el Ejecutivo insisten en que no hubo aviso previo por parte de los servicios de inteligencia para conocer la masiva entrada por la frontera, mientras que Margarita Robles se ha encargado de defender en cualquier ocasión el trabajo de los servidores del CNI.

"Si se conoce que hay aviso del CNI, ¿Marlaska se compromete a dimitir?", se preguntan desde el PP, que destacan que ha habido una "desconexión" importante entre las carteras de Defensa e Interior de la que hay que dar respuesta en el Senado.