Sur Acoge, sobre los menores que siguen sin identificar en Ceuta: "No hablamos de números, hablamos de niños"

La crisis migratoria que vive Ceuta tras la llegada masiva de personas desde Marruecos sigue dejando una situación de enorme presión sobre los recursos de acogida. Más de uno, con Miguel Ondarreta, ha entrevistado al subdirector de Planificación y Desarrollo de la Federación Sur Acoge, Ángel Madero, que ha advertido de la necesidad urgente de identificar y proteger a todos los menores que permanecen en la ciudad autónoma.

Madero ha reconocido que la situación es "absolutamente anómala" y que ha puesto al límite los recursos disponibles, aunque ha destacado la respuesta de la ciudadanía ceutí ante una realidad que califica de "colapso total".

La identificación, clave para proteger a los menores

Durante la entrevista, el responsable de Sur Acoge ha insistido en que la filiación de todos los niños y niñas es el paso imprescindible para garantizar su protección y conocer realmente cuántos menores permanecen en Ceuta. Según ha explicado, detrás de las cifras existen situaciones personales muy diferentes que deben abordarse de forma individualizada.

Aun así, Madero defiende que la crisis no puede abordarse únicamente desde una perspectiva estadística. "Esos niños y niñas son casos individuales que hay que valorar" para ofrecerles la protección que exige tanto "la ley" como "la humanidad".

Por esa razón, la identificación de los menores se ha convertido también en una de las prioridades de las administraciones ante la magnitud de la crisis. El Gobierno central ha reconocido que todavía no existe una cifra definitiva de menores afectados y mantiene desplegados recursos extraordinarios para su atención.

Niños muy pequeños y familias que buscan a sus hijos

Imagen de la crisis de Ceuta | Europa Press

Madero ha declarado que entre los menores llegados a Ceuta hay perfiles muy diversos, incluidos niños de apenas nueve o diez años. Algunos ya han sido acogidos por el sistema de protección, mientras que otros han encontrado refugio temporal en viviendas de vecinos de la ciudad.

El representante de Sur Acoge explica además que existen familias en Marruecos que buscan desesperadamente a hijos o familiares que cruzaron la frontera durante la crisis. Por ello, defendió que cada caso sea estudiado individualmente para determinar si procede una reagrupación familiar o alguna otra medida de protección.

Otro de los aspectos que más preocupa a la organización es la vulnerabilidad de los menores que todavía no están bajo protección oficial. Como explica Madero, los contextos de extrema vulnerabilidad pueden ser aprovechados por redes criminales dedicadas a la trata de seres humanos u otras actividades ilícitas.

Por ese motivo, insistió en que la prioridad debe ser sacar a los menores de la calle y garantizar cuanto antes su acceso al sistema de protección.

Reagrupaciones sí, pero con garantías

Respecto a la posibilidad de que Marruecos reciba a los menores marroquíes no acompañados, una opción planteada por las autoridades marroquíes en los últimos días, Madero defendió que cualquier proceso debe respetar plenamente los derechos de los niños y niñas.

"Lo que no podemos hacer es facilitar procesos que menoscaben las herramientas de protección a la infancia", señaló, reclamando que cualquier retorno garantice que los menores serán escuchados y contarán con un entorno seguro y adecuado.

La legislación española y los protocolos de protección exigen precisamente que cada caso sea evaluado individualmente y que prevalezca siempre el interés superior del menor.

La ciudad autónoma continúa trabajando para ampliar su capacidad de acogida mientras las administraciones intentan determinar el número exacto de menores afectados y acelerar su protección. Actualmente, Ceuta mantiene dispositivos extraordinarios para atender a cientos de niños y adolescentes, una cifra que podría seguir aumentando en los próximos días.