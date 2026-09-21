Secuestro a plena luz del día en la AP-7: cinco falsos policías acorralan un coche y se llevan a un hombre en Barcelona

Cinco hombres disfrazados de policías y aparentemente armados interceptaron el pasado sábado un vehículo en plena AP-7, entre Montornès del Vallès y Vilanova del Vallès (Barcelona), y se llevaron por la fuerza a uno de sus ocupantes. La escena fue grabada por varios conductores que circulaban por la autopista.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 19:30 horas del sábado 19 de septiembre. Los cinco individuos, vestidos de negro, con el rostro cubierto y chalecos reflectantes con la palabra "Policía", bloquearon el turismo en el que viajaba la víctima utilizando otros dos vehículos.

Sacan a la fuerza al hombre del coche

En las imágenes difundidas se observa cómo los falsos agentes salen de los vehículos y se dirigen hacia el turismo que habían interceptado. A continuación, sacan por la fuerza a uno de sus ocupantes, un hombre que presentaba la cara ensangrentada, y lo introducen en otro coche.

La escena, que se prolongó durante menos de un minuto, fue presenciada por otros conductores que se encontraban retenidos por el tráfico. Algunos de ellos grabaron lo ocurrido y uno de los testigos alertó al 112, aunque como se escucha en el vídeo, dudaban de si se trataba de la policía o no.

Los individuos llevaban aparentemente armas de fuego y utilizaban prendas que imitaban las de agentes policiales. Los Mossos d'Esquadra investigan ahora cómo se produjo la interceptación y la posterior huida.

La víctima fue localizada horas después

La víctima fue localizada horas después en otro punto de Catalunya y se encontraba sana y salva, sin heridas de gravedad. El vehículo utilizado para trasladarla también fue localizado posteriormente abandonado.

La División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d'Esquadra se ha hecho cargo de la investigación para identificar a los cinco implicados y esclarecer qué relación tenían con la víctima.

Por el momento, no existe una explicación oficial definitiva sobre el móvil. Fuentes de la investigación citadas por EFE apuntan a que podría tratarse de una disputa entre grupos criminales, aunque esta hipótesis todavía está siendo investigada. Tampoco consta que se pagara un rescate para conseguir la liberación del hombre.

Los investigadores trabajan con las imágenes grabadas por los testigos y con las cámaras de seguridad de la zona para tratar de identificar a los cinco hombres que participaron en el presunto secuestro.