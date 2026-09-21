Edu Pidal, tras el derbi: "Mourinho no ha resuelto ninguno de los problemas que tenía el Real Madrid"

Madrugo para contarte dos historias diferentes sobre el derbi de ayer en el Metropolitano. No son versiones diferentes del partido ni son incompatibles, son dos tramas paralelas.

La primera tiene que ver con el arbitraje de Ortiz Arias en el campo y Trujillo Suárez en el VAR. Hay algunas decisiones que afectan indiscutiblemente al resultado. Una posible roja del Cuti Romero por un pisotón a Bellingham y otra por un plantillazo de Kang In Lee en el tobillo de Fede Valverde. En ninguna de las dos el árbitro se decidió por la expulsión del infractor.

Y podría tener alguna coartada en la primera, porque he leído análisis de algunos exárbitros decir que hay temeridad, pero no hay suficiente intensidad del Cuti. La segunda es indiscutible. Es incomprensible a ojos de cualquier aficionado al fútbol.

El madridista más exaltado pedirá que retiren al equipo de LaLiga y el antimadridista pondrá a Mourinho en el foco, por la puesta en escena con las fotografías y el show propio de su primera etapa, obviando el análisis de la jugada. Ni siquiera te pido que elijas entre uno u otro, sólo que veas la imagen y saques tu propia conclusión. No admite debate. El penalti y la expulsión de Huijsen no la protesta ni Mou, así que ni entro en esto.

Dos acciones así, dos posibles rojas, la posibilidad de que el rival juegue con diez o con nueve, condiciona inevitablemente lo que viene después y, por tanto, el resultado.

Si aparcamos la actuación arbitral, en el fútbol el Atlético fue mejor. Lo quiso más, lo buscó más, lo mereció más. Giuliano dio una exhibición más para desarmar a los que aún digan que es un enchufado de su padre. Y Mourinho no ha resuelto ninguno de los problemas que tenía el equipo. La fragilidad de Huijsen, los problemas para sacar el balón y jugarlo con criterio, para dominar o controlar los partidos, para tener una idea de juego clara... Nada de eso está resuelto en la jornada 7.

Desde luego que ayer, con otras decisiones de Ortiz Arias, el resultado pudo ser distinto. Pero eso es un problema coyuntural y a Mourinho le debería preocupar más el estructural.