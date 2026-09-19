"¡Pólvora asesina, una sociedad para el gol!": la narración de Alfredo Martínez del 'recital' de Raphinha ante el 1-3 en Sevilla

El FC Barcelona sigue consolidando su liderato en La Liga tras imponerse por 1-3 al Sevilla FC en un encuentro disputado en el Ramón Sánchez Pizjuán. El conjunto dirigido por Hansi Flick tuvo que 'reanimarse' ante el contratiempo inicial del gol de Youssouf Fofana en el minuto 19. Ante el tanto sevillano, el periodista de Onda Cero, Alfredo Martínez, advertía en los micrófonos de Radioestadio sobre el "peligro" que podía adquirir el partido al calificarlo como un "bombazo liguero".

Sin embargo, la reacción blaugrana no se hizo esperar y, tres minutos, después Raphinha inició su exhibición tras recortar a Sangante y definir el primer tanto de los catalanes. El empate hizo que Alfredo Martínez estallase en una narración que ensalzó la capacidad del brasileño: "El pichichi, el capitán, no den nunca por muerto a este equipo, no entierren al Barça, ¡pólvora asesina!".

Tras el descanso, la conexión entre Lamine Yamal y Raphinha volvió a demostrarse y terminó por desarticular la defensa sevillana. Y, en el minuto 52, Lamine realizó un centro que el atacante brasileño llevó a sumar un tanto al marcador blaugrana. Un gol que desató la narración de Alfredo Martínez: "Un 9 total, es un killer, es un matador, es todo un pichichi. ¡Samba, samba Raphinha! El undécimo gol en Liga".

El tanto definitivo llegó en el minuto 69 cuando otra asistencia de Lamine Yamal hizo que Raphinha firmase su hat-trick. Alfredo Martínez, por su parte, cerró su narración calificando al brasileño de "insuperable": "Es una sociedad insuperable, es una sociedad para el gol, un balón con las letras de gol, el mejor 9 de Europa".

Con este triunfo, el Barça alcanza los 21 puntos en la tabla antes del parón de selecciones manteniendo, además, el liderazgo en la clasificación de La Liga.