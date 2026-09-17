Las dudas en la lista de Luis de la Fuente: estos son los delanteros que llaman a la puerta de la selección

Se avecina el primer parón de selecciones de la temporada, y será turno de Luis de la Fuente de escoger a sus convocados para afrontar los primeros cuatro compromisos de la fase de grupos de la UEFA Nations League.

El seleccionador español ofrecerá este viernes 18 de septiembre la lista de jugadores que estarán presentes con la Absoluta en una cita de especial importancia para España.

Tras conquistar el Mundial de fútbol en Estados Unidos, España se enfundará por primera vez la camiseta con las dos estrellas en el pecho. Sin embargo, se esperan caras nuevas en esta nueva lista.

Y es que varios futbolistas han comenzado de manera extraordinaria la temporada, lo que podría suponer una oportunidad para brillar al frente de la selección. En este caso, la delantera podría ser una de las posiciones que acoja nuevos futbolistas, con varios nombres muy destacados.

Los fijos de Luis de la Fuente en la delantera

Nueva edición de la Nations League y nueva oportunidad para España de redimirse. La bicampeona del mundo arranca la competición tras haber perdido la final ante Portugal en 2025. Por ello, la selección buscará borrar el mal recuerdo conquistando por segunda vez el trofeo.

Para ello, Luis de la Fuente ofrecerá su primera convocatoria, donde se esperan novedades en la delantera. Jugadores como Lamine Yamal, Olmo, Oyarzabal o Ferrán Torres apuntan a repetir en la lista.

El nuevo '9' de España

Sin embargo, son varias las plazas que quedan vacantes y varios jugadores que llaman a la puerta. Uno de ellos es Sergio Camello, delantero del Rayo Vallecano que ha comenzado como un tiro la competición liguera. En total, son seis goles del delantero franjirrojo en lo que va de liga, lo que le ha permitido presentarse al casting del '9' de España.

No obstante, no es el único que se postula. Otro de los futbolistas que está completando un gran inicio de temporada es el delantero del R.C.D. Espanyol, Roberto Fernández. El de Puente Genil suma otras seis dianas en LaLiga, siendo la principal referencia en ataque de los pericos y uno de los 'salvados' en este inicio de temporada del club catalán.

Por último, no puede faltar en esta pugna el delantero valenciano del Real Madrid, Carlos Espí. Ya sonó su nombre para el Mundial, pero no acabó dándose. Ahora, tres meses después, Espí es una opción muy seria para conquistar el dorsal 9 de la selección española.

Sus dos goles y sus grandes actuaciones en el poco tiempo que ha tenido sobre el verde a las órdenes de Mourinho bastan para ser una de las opciones más sólidas del técnico español.

Gonzalo, la otra alternativa

Además, como cuarto 'invitado' aparece el nombre de Gonzalo García, ex del Real Madrid y que actualmente milita en el Fulham de Álvaro Arbeloa. Su fichaje por el club inglés no ha cambiado su racha goleadora.

El madrileño también suma dos tantos y es el delantero indiscutible tras su llegada a Londres. Ahora, será momento de Luis de la Fuente de elegir su 9 de cara al inicio de la Nations League. Este viernes, el técnico despejará las dudas acerca de quien merece la oportunidad en un puesto tan codiciado como difícil de conseguir.