Edu Pidal, sobre la polémica de Vinicius y Mbappé y el apoyo a Ceuta: "Me parece una idiotez creer que daña la imagen del Real Madrid"

Madrugo para hablarte de Mbappé y Vinicius. Tanto como de la victoria del Real Madrid anoche en Elche, se va a hablar de la decisión de estos dos jugadores, también de Konaté, de no mostrar un mensaje de apoyo a la ciudad de Ceuta antes del inicio del partido.

La Asociación Valenciana de Empresarios puso en marcha una iniciativa de apoyo a los ciudadanos de Ceuta llamada 'Todos somos caballas'. Ese lema se leía en la parte frontal de unas camisetas blancas, que por detrás lucían un escudo de España, con el nombre de la ciudad autónoma.

Le trasladó la iniciativa al Elche y el Elche al Madrid. Y se repartieron las camisetas entre los jugadores justo antes de saltar al césped. Hay tres futbolistas, Mbappé, Vini y Konaté, que se las levantaron hasta el pecho con la clara intención de no mostrar ese 'Todos somos caballas'. De hecho, cuando llegó el saludo entre los equipos, el pasamanos previo al partido, Mbappé y Vinicius se quitaron la camiseta.

No tardamos en deducir que no fue casual, que ambos estaban en desacuerdo con la iniciativa. Y aunque no han explicado nada, está claro que creen que el mensaje de apoyo implica la criminalización de los inmigrantes que han llegado a Ceuta.

Mbappé ya se ha posicionado en otros asuntos que tienen que ver con la inmigración, en las pasadas elecciones francesas, por ejemplo. Y Vinicius lleva años portando la bandera contra el racismo. La respuesta que nos dio el club es clara: el equipo lo forman personas con diferentes opiniones, sensibilidades y visiones de la realidad.

Intenté imaginar qué hubiera hecho yo si Chendo, unos segundos antes de salir, me ofrece una camiseta de apoyo a Ceuta para la previa del partido. Yo me la hubiera puesto porque sólo lo habría interpretado como un apoyo a Ceuta sin más connotaciones; pero Mbappé y Vini son sensibles y ven otra intención. Y el club lo respeta. Lo que me parece una idiotez es creer que su decisión daña la imagen del Real Madrid. Al Real Madrid lo dañan más quienes pretenden politizarlo.