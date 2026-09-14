Las polémicas declaraciones del presidente del Ceuta pidiendo el apoyo de la afición: "Quien no se sienta identificado porque el presi es morito..."

La A.D. Ceuta no ha comenzado de la mejor forma su paso por LaLiga Hypermotion. Son cinco encuentros los disputados hasta la fecha, de los cuales el equipo no ha logrado sumar ningún punto.

Una situación que empieza a preocupar en la ciudad, puesto que los equipos empiezan a distanciarse en la tabla. Es por ello que el presidente del club ceutí, Luhay Hamido, ha salido públicamente para pedir el apoyo de la afición y tratar de ser uno de cara a lo que resta de temporada.

A través de sus redes sociales, Hamido ha pedido la unión de todos para salir de la racha de derrotas, y ha realizado unas declaraciones que no han dejado indiferente a nadie. El presidente, ante un inicio de olvido, ha lanzado un polémico mensaje a sus detractores ante las dudas que han surgido en los últimos días por su gestión.

Un mensaje para los detractores

A pesar del mal comienzo, Luhay Hamido, presidente del Ceuta, ha recordado a todos los aficionados que aún restan 111 puntos en juego, una cifra que da margen de sobra para revertir la situación.

Al mismo tiempo, se ha dirigido a sus detractores con un polémico mensaje: "Deseando daros una alegría, y a unos poquitos un disgusto", ha subrayado en su escrito.

Pero no queda ahí. El mensaje continúa lanzando un duro dardo a aquellos que han estado en su contra desde el principio. "Sé que a esos poquitos les duele que lo haya hecho el morito, pero eso ya no lo podéis cambiar, ya se ha hecho, superadlo ya", ha afirmado.

Además, el presidente ha destacado la confianza plena para la plantilla y el entrenador. "Confianza plena en la plantilla, cuerpo técnico, dirección deportiva y nuestra maravillosa afición”, ha destacado, al tiempo que ha pedido “arropar y proteger al equipo y al club".

Tras ello, Hamido ha pedido a todos aquellos que no se sientan identificados dar un paso al frente. "Y quien no se sienta identificado porque el presi es morito, que por favor de un paso al frente, porque yo estoy deseando ver los partidos desde la grada de animación", ha añadido.

El presidente confía en revertir la situación

Pese a la delicada situación, el máximo mandatario del Ceuta ha querido recalcar que el esfuerzo y el trabajo desde el club seguirá siendo innegociable. "Mientras llega algún salvador, nosotros seguiremos trabajando por dar alegrías a la Ciudad y por seguir uniendo a todos los caballas", ha detallado. "Ni me justifico ni lloro, sigo peleando y trabajando".

Asimismo, Hamido ha asegurado que la resiliencia es una de las virtudes del club, teniendo en cuenta "la que está cayendo". "A los caballas no nos pueden hablar de resiliencia y tampoco nos pueden decir que no se puede”, ha concluido.