La RFEF muestra su apoyo al pueblo de Ceuta: "No estáis solos, vuestra fortaleza es nuestra inspiración"

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha emitido un manifiesto este sábado para mostrar un mensaje "rotundo de solidaridad, aliento y compromiso absoluto" con la población de Ceuta y con la comunidad deportiva de la ciudad autónoma.

"Querido pueblo de Ceuta: no estáis solos. Vuestra fortaleza es nuestra inspiración. Toda la estructura, la pasión y el alma del fútbol español están hoy y siempre con cada uno de vosotros. El fútbol español es hoy blanquinegro y late con el corazón de Ceuta", reza el texto ante la situación que vive la ciudad casi mes y medio después de la entrada masiva de inmigrantes.

Vuestra fortaleza es nuestra inspiración

La iniciativa se ha acordado, según apunta la agencia EFE, durante una reunión mantenida este sábado en Gran Canaria, con motivo de la conmemoración del centenario de la Real Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, presidida por el máximo responsable de la RFEF, Rafael Louzán.

Los presidentes federativos, por su parte, subrayan que la fuerza que da organizar más de un millón de partidos cada año otorga "un altavoz único, pero por encima de todo, exige una profunda responsabilidad social". "El fútbol tiene una sola voz y su verdadera grandeza radica en su capacidad para unir a un país".

A juicio del presidente de la RFEF y de las federaciones autonómicas, "los ceutíes tienen el derecho fundamental a vivir en paz, seguridad y normalidad, así como a disfrutar plenamente del fútbol, que es la expresión que muchos han elegido como motor de su día a día y como escuela de valores (...) Queremos de manera unánime apoyar a todas y todos los ceutíes que hoy están pasando por momentos difíciles. Ninguna distancia geográfica ni circunstancia social nos separará de vuestro esfuerzo diario. Deseamos que la población de Ceuta pueda recuperar por completo su vida cotidiana".

La visita de Louzán y Luis de la Fuente a Ceuta

Esta iniciativa se une a la visita que Louzán y el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, hicieron a Ceuta el pasado día 4 de septiembre para transmitir su apoyo ante la crisis migratoria y exhibir el trofeo de la Copa del Mundo.