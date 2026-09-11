Dimite el jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta porque éste "le ha echado las culpas": "Era consciente de todo"

El diputado del PSOE en Ceuta, Melchor León, ha informado de que el jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta, Gonzalo Sanz, ha dimitido por no estar de acuerdo con las declaraciones de su jefe descargando la responsabilidad sobre él.

En una entrevista en Antena 3, Melchor León asegura que el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, quien defendió que los whatsapp del día 29 sólo fueron "una comunicación informal" entre alguien del CNI y su jefe de gabinete, "era consciente de todo lo que estaba pasando" y ha intentado "echarle las culpas a su jefe de gabinete para cubrirse él judicialmente".

El diputado socialista sostiene que el jefe de gabinete sólo está para asesorar a la delegación del Gobierno y que el delegado estaba al tanto de todo los días previos.

Se trataría de la primera dimisión relacionada con la entrada masiva de migrantes en Ceuta, "pero de una persona que no tenía responsabilidad", señala León, que explica que Sanz ha dimitido porque no está de acuerdo con las declaraciones que ha hecho Triano tras las desclasificación de los documentos relacionados con la crisis en Ceuta.

"El jefe de gabinete no tiene culpa de nada, mientras que el delegado del Gobierno no va a dimitir porque no tiene ningún tipo de escrúpulo ni dignidad", lamenta Melchor León.

El diputado asegura que el delegado del Gobierno estaba delante cuando su jefe de gabinete recibió la comunicación del CNI "lo que pasa es que está intentando escurrir el bulto por los temas judiciales que le puedan venir".

El CNI que ha provocado su dimisión

La renuncia se produce después de conocerse que Sanz recibió mensajes del CNI a través de WhatsApp y mantuvo una conversación telefónica de unos once minutos con un agente del servicio de inteligencia el 29 de julio, un día antes de la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma.

El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, afirmó que desconocía tanto los mensajes como la llamada mantenida entre su jefe de Gabinete y el CNI.

"No fue nada más que un intercambio de información", señaló públicamente Triano, quien, por el momento, ha descartado abandonar también su cargo.

Sanz asumió la Jefatura de Gabinete de la Delegación del Gobierno en febrero de 2025, después de haber trabajado previamente como asesor de la institución. Su incorporación al puesto se produjo tras la salida de Rafael García.