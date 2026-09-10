Page afirma en Onda Cero que la autocrítica está "prohibida" en el PSOE y Óscar Puente le responde: "A criticar a otros le llaman autocrítica"

El Gobierno de Pedro Sánchez sigue cercado por las numerosas causas judiciales abiertas alrededor del partido y las negligencias en cuestiones como la crisis migratoria en Ceuta. Todas las miradas apuntan al Ejecutivo, que trata de defenderse de las acusaciones y restar su responsabilidad.

Una responsabilidad a la que ha hecho referencia el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, durante una entrevista en Más de Uno. Preguntado por una posible movilización dentro del partido socialista para que el presidente convoque elecciones anticipadas, Page ha destacado la falta de autocrítica.

"Cuando empecé a militar en el PSOE era como una norma obligatoria la autocrítica. Hoy está prácticamente prohibida", ha señalado el presidente autonómico.

Cuando empecé a militar en el PSOE era como una norma obligatoria la autocrítica. Hoy está prácticamente prohibida

Y es que según afirma, en sus comienzos como militante era habitual que hubiera debates y crítica, y que todo se tolerase adecuadamente. Sin embargo, a su juicio hoy en día las organizaciones políticas parecen tener "suspendidos los derechos de opinión mayoritarios".

Asimismo, Page hace referencia a las dificultades para llegar a acuerdos con la alternativa. "En España, es muy fácil ponernos muchos de acuerdo en estar en contra de algo, pero es muy difícil estar de acuerdo en la alternativa, y de ese concepto es del que vive ahora mismo la estabilidad política.

Puente responde a Page

Tras sus declaraciones en Más de Uno, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha respondido en sus redes sociales al presidente de Castilla-La Mancha. En un mensaje en X, el ministro ha confrontado las palabras de García Page sobre la autocrítica del partido.

"Conozco a muchos que a criticar a otros le llaman autocrítica", ha comenzado el mensaje de Puente. "Es una deformación de la percepción como otra cualquiera, que pone de manifiesto una cierta distorsión de la realidad y una nula capacidad para encajar la crítica, cuando el autocrítico es quien la recibe", ha achacado.

Se trata de una nueva discrepancia entre García Page y el Ejecutivo, que pone de manifiesto la fractura en el partido y la diferencia de ideas entre militantes del PSOE.

A pesar de que Page sigue reivindicándose como socialista y ha respaldado una gran parte de la acción de los gobiernos del PSOE, durante los últimos años ha mantenido una posición pública claramente diferenciada de la línea marcada por Ferraz.